مصر تكشف عدد حالات الاشتباه في الإصابة بالفطر الأسود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، أن هناك عددا من حالات الاشتباه في الإصابة بالفطر الأسود في البلاد.

وقال حسني في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، الاثنين، إن تلك الحالات "لا تتعدى أصابع اليد الواحدة"، مؤكدا أن "ظهورها استدعى أن نكون سباقين لتعليم طبي مستمر، وعقد مؤتمر عن التعريف بالفطر الأسود وطرق علاجه".

وأكد أن توافر العلاجات اللازمة المضادة للفطريات بشكل عام، والفطر الأسود بشكل خاص في مصر، وتوفير الأدوية المستوردة لعلاج المصابين على الفور دون تأخير.

من جانبه، قال رئيس جامعة الزقازيق، عثمان شعلان، إن محافظة الشرقية شمال البلاد بها 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، مبينا أن مستشفيات الجامعة قبل جائحة كورونا كانت تستقبل سنويًا ما بين خمسة إلى 10 حالات مصابة بالفطر الأسود، حيث لم تكن مرتبطة وقتها بتداعيات كورونا.

وكشف شعلان في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، مساء الأحد، أن "أسباب وجود مثل هذه الحالات قبل جائحة كورونا في جامعة الزقازيق يعود لنقص المناعة لدى المصابين بسبب تلقي العلاج الكيمياوي لمصابي السرطان، بالإضافة لأمراض أخرى كثيرة، مثل زرع الأعضاء وغيرها".