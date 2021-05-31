مصر تخصص أماكن بمستشفيات كورونا لمرضى الفطر الأسود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، عن تخصيص غرف بمستشفيات العزل لعلاج مرضى الفطر الأسود.

وأكدت خلال فعاليات ندوة علمية حول مستجدات فيروس كورونا وعلاقته بالفطر الأسود، أن المرض غير معدٍ وينبغي الامتثال لكافة البروتوكولات العلاجية التي تحددها المستشفيات.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال أن الوزارة خصصت مراكز ووحدت لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج محدثا لمواجهة حالات الإصابة به.

وأوضحت أن الفطر الأسود مرض قديم موجود منذ زمن ولا يرتبط بظهور فيروس كورونا، مؤكدة أن عدد الحالات المصابة بالفيروس في مصر ضئيل للغاية، محذرة من أن التطبيق الخاطئ للبروتوكولات والإفراط في تناول المضادات الحيوية والأدوية بشكل عام وراء ظهوره، وطالبت بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية المحدثة فقط.

وتابعت: خصصنا أماكن في مستشفيات العزل لعلاج مصابي الفطر الأسود مجانا.

