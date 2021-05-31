الإمارات تعلن شفاء 1740 إصابة من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 189,946 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 570,836 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1680 حالة.



وأكدت الوزارة شفاء 1,740 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 550,525 حالة.

