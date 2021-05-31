الإمارات تعلن شفاء 1740 إصابة من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 189,946 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 570,836 حالة.
كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1680 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 1,740 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 550,525 حالة.