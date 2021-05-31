شكرا لقرائتكم خبر عن كل شىء عن نسخة كورونا الجديدة بفيتنام.. خليط بين النسختين الهندية والإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت فيتنام نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، وهو مزيج من السلالات التي تم العثور عليها لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة، وحتى الآن لم يتم تسجيل المتغير من GISAID وهي مبادرة علمية عالمية ومصدر أساسي تم إنشاؤه في عام 2008 يوفر الوصول المفتوح إلى البيانات الجينومية الخاصة بفيروسات الأنفلونزا وفيروس كورونا المسؤول عن جائحة كورونا، وركزت المبادرة العالمية على مشاركة المعلومات حول الفيروس والمتغير الجديد حتى الآن ليس له اسم.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا كانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قد اكتشفت سابقًا سبعة متغيرات فيروسات B.1.222 و B.1.619 و D614Gو B.1.17المعروفة باسم متغير المملكة المتحدة و B.1.351 و A.23.1 وB.1.617.2 المعروفة باسم البديل الهندي.

- يجمع المتغير بين خصائص المتغيرين الحاليين اللذين تم العثور عليهما في الهند والمملكة المتحدة .

يجمع المتغير بين خصائص المتغيرين الحاليين اللذين تم العثور عليهما في الهند والمملكة المتحدة - يمكن نقل المتغير بسهولة أكبر من المتغيرات المعروفة سابقًا .

يمكن نقل المتغير بسهولة أكبر من المتغيرات المعروفة سابقًا - ينتشر بسرعة في الهواء .

ينتشر بسرعة في الهواء - يزداد تركيز الفيروس في الحلق بسرعة وينتشر بقوة في البيئة المحيطة .

يزداد تركيز الفيروس في الحلق بسرعة وينتشر بقوة في البيئة المحيطة - ستنشر فيتنام قريباً بيانات الجينوم حول المتغير الجديد المحدد .

ستنشر فيتنام قريباً بيانات الجينوم حول المتغير الجديد المحدد - أظهرت الثقافات المختبرية للمتغير أن الفيروس يمكن أن يتكاثر بسرعة كبيرة ، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في عدد حالات كورونا.

أظهرت الثقافات المختبرية للمتغير أن الفيروس يمكن أن يتكاثر بسرعة كبيرة ، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في عدد حالات كورونا. - صنفت منظمة الصحة العالمية المتغيرات الموجودة في الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة على أنها "متغيرات ذات اهتمام عالمي "

صنفت منظمة الصحة العالمية المتغيرات الموجودة في الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة على أنها "متغيرات ذات اهتمام عالمي تتغير الفيروسات طوال الوقت ومعظم المتغيرات غير منطقية ولكن بعضها يمكن أن يجعلها أكثر معدية .

منذ نشأة كورونا، تم اكتشاف آلاف الطفرات حتى الآن .

لا يوجد دليل حالي على أن أي طفرة في الفيروس التاجي يمكن أن تسبب مرضًا أكثر خطورة للغالبية العظمى من الناس .

تمامًا مثل الإصدار الأصلي، تظل المخاطر عالية بالنسبة لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة .

الشكل الجديد الذي يكون أكثر عدوى وخطورة قد يؤدي إلى المزيد من الوفيات بين السكان غير المحصنين .





إليك كل ما هو معروف عن البديل الهجين الجديد لفيروس كورونا في فيتنام:

أبلغت فيتنام عن ارتفاع في عدد الحالات في الأسابيع القليلة الماضية حتى الآن ، تم الإبلاغ عن 6700 حالة إصابة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.