شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحليل حصوات الكلى ولماذا يجب إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل حصوات الكلى هو اختبار يتم إجراؤه على حصوات الكلى لمعرفة المواد الكيميائية الموجودة فيها، ويتم إجراء الاختبار على حصوات الكلى التي تم تمريرها في البول أو إزالتها من المسالك البولية أثناء الجراحة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل حصوات الكلى ومتى يجب إجراؤه، وفقًا لموقع healthlinkbc.

ويُظهر التحليل الكيميائي لحصوات الكلى نوع حصوة الكلى ويعطي معلومات قد تمنع تكوّن المزيد من الحصوات، حيث إن الأشخاص الذين أصيبوا بحصوات الكلى لديهم فرصة للإصابة بحصوات أخرى في المستقبل، لذا فإن تدابير الوقاية مهمة.

تتكون حصوات الكلى من المواد التي عادة ما تخرج من الجسم في البول، عند وجود كميات كبيرة من هذه المواد، فإنها تنفصل عن البول وتشكل حصوات الكلى.

يمكن أن تكون حصوات الكلى صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف، في بعض الأحيان قد تترك حصوات الكلى وتنزل إلى أسفل الحالب إلى المثانة من المثانة، تمر حصوة الكلى بعد ذلك عبر مجرى البول ويخرج من الجسم في البول.

قد يكون تمرير حصوات الكلى عبر الحالب أو الإحليل غير مؤلم أو قد يسبب ألمًا شديدًا، قد تسبب حصوات الكلى أعراضًا أخرى، مثل وجود دم في البول (البيلة الدموية)، أو ألم عند التبول، أو حاجة شديدة للتبول.

لماذا يتم إجراء تحليل حصوات الكلى؟

يتم إجراء تحليل حصوات الكلى من أجل:

-البحث عن التركيب الكيميائي لحصوات الكلى.

-توجيه العلاج لحصوات الكلى.

-اعطاء معلومات عن كيفية منع تكوّن المزيد من حصوات الكلى.

نتائج تحليل حصوات الكلى

تساعد معرفة نوع حصوات الكلى في تحديد أفضل خيار للعلاج سيتحدث طبيبك معك حول تدابير العلاج والوقاية.

يتكون حوالي 80٪ من حصوات الكلى من أكسالات الكالسيوم أو فوسفات الكالسيوم أو مزيج من الاثنين معًا.

حوالي 10٪ إلى 15٪ من حصوات الكلى تتكون من فوسفات الأمونيوم المغنيسيوم (ستروفيت).

حوالي 5٪ إلى 10٪ من حصوات الكلى تتكون من حمض البوليك

أقل من 1٪ من حصوات الكلى تتكون من مادة كيميائية تسمى السيستين.