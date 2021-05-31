شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين.. أطعمة تساعدك على مقاومة إدمان النيكوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر بحث أجرته جامعة ديوك بالولايات المتحدة، أن الفواكه والخضراوات والمشروبات الخالية من الكافيين ومنتجات الألبان يجب تناولها لتقليل الرغبة الشديدة في تدخين السجائر، وفى التقرير التالى نتحدث عن أطعمة التي ستساعدك على الإقلاع عن التدخين وتلك التي يجب عليك تجنبها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

منتجات الألبان:إن تناول كوب من الحليب قليل الدسم يساعد إذا كنت تشتهي سيجارة، لا يقتصر الأمر على عدم توافقه مع التدخين ، بل يجعل أيضًا مذاق السجائر سيئًا.

وأظهرت الدراسات أيضًا أنه إذا كنت مدخنًا، فلا بد أن تصاب بنقص في جسمك، ويعتبر الحليب غذاء كاملا ويحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين أ وفيتامين د، كما أنه أحد أفضل الأطعمة أثناء محاولتك الإقلاع عن التدخين.



منتجات الألبان

الفواكه:لن تساعد الفواكه فقط في إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات التي لا بد لك من تطويرها في هذه العملية الشاقة، بل تحتوي أيضًا على قيمة غذائية، الفاكهة هي مصدر ممتاز للألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية التي لا حصر لها عند الإقلاع عن التدخين.

النعناع:يشتهر النعناع بخصائصه الطبية العديدة، وقد تكون طريقة جيدة لتطهير رئتيك من النيكوتين وتقليل الآثار السيئة للتدخين، كما أن له خصائص علاجية يمكن أن تمنع أيضًا تكوين الخلايا السرطانية، يمكن أن يساعدك تناول حلوى النعناع فى تحويل الانتباه عن التدخين بينما تركز على المضغ.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج:يعاني الأشخاص الذين يدخنون من نقص غذائي أكثر من الذين لا يدخنون، يمنع التدخين امتصاص فيتامين سي بصرف النظر عن العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، بتناول كميات كبيرة من الأطعمة المليئة بفيتامين C مثل البرتقال والليمون الحلو والكيوي والعنب والخضراوات ستجعلك هذه الأطعمة تشعر بتحسن بشكل عام.

تجنب الوجبات السكرية في المساء:أثناء محاولة الإقلاع عن التدخين، تزداد الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة، بدلاً من اختيار الوجبات الخفيفة السكرية، يمكن اختيار وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات والفاصوليا والفواكه والفشار.