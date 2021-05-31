شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضع خطة تغذية صحية لأطفالك فى فصل الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال إلى عادات غذائية صحية في فصل الصيف، في ظل ارتفاع الحرارة، ويضمن لك النظام الغذائي الصحى التأكد من حصول أطفالك على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها ليساعدهم على البقاء نشطين مع الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من المياه، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لوضع خطة تغذية صحية لأطفالك في الصيف، وفقاً لموقع "كليفلاند كلينيك".

ووفقاً لخبراء التغذية فإن أهم شيء يجب مراعاته خلال الصيف هو الحفاظ على رطوبة أطفالك بشكل صحيح، بشرب كميات كافية من الماء.

ولا ينصح الخبراء بإعطاء طفلك المشروبات المحلاة بالسكر يتضمن ذلك الشاي أو عصير الليمون أو العصير أو الصودا، وبدلاً من ذلك، يمكنك إضافة الفاكهة إلى الماء للنكهة.

ويمكن شرب عصير الفاكهة الطبيعي بنسبة 100٪ لكن ليس أكثر من كوب واحد في اليوم.

ترطيب الجسم من خلال الطعام

يمكننا أيضًا الحصول على المياه المهمة من خلال الطعام، ويُعد الاحتفاظ بهذه الأنواع من الوجبات الخفيفة طريقة رائعة للتأكد من بقاء أطفالك في صحة جيدة ورطوبة.

الفواكه والخضروات تحتوي بشكل عام على محتوى مائي كبير، الفواكه مثل البطيخ والبطيخ والتوت غنية بالمياه، والخضروات مثل الخيار والكرفس والفلفل تحتوي على الكثير من الماء أيضًا.

الأطعمة المثلجة

الصيف هو الوقت المناسب لتناول الآيس كريم وغيرها من الأطعمة اللذيذة والباردة لكن مجرد رغبتك في الحفاظ على صحة أطفالك لا يعني أنه يجب عليك التخلص من هذه الأطعمة المليئة بالسكر تمامًا يمكنهم تناولها من حين لآخر.

هناك بعض البدائل الرائعة التي يمكنك استخدامها لمزيد من الحلويات المنتظمة التي لا تحمّل أطفالك بكمية كبيرة من السكر، مثل:

-امزج العديد من مجموعات الفاكهة والزبادي واسكبها في قوالب.

-قطّع أنواع مختلفة من الفاكهة واغمسها في الشوكولاتة أو الزبادي ثم جمّديها.

-استخدم الفواكه المجمدة مثل الموز أو المانجو أو الفراولة لصنع الآيس كريم في المنزل.

-تجنب تناول الأطعمة الخفيفة المصنعة مثل: رقائق البطاطس والبسكويت المملح غنية بالكربوهيدرات المكررة التي تتحول إلى سكر في الجسم وهذا ليس مزيجًا رائعًا للأطفال في أي وقت ولكن بشكل خاص خلال وقت مزدحم مثل الصيف، حيث يتم هضم هذه السكريات بسرعة ولا تحافظ على طاقة الطفل أو تجعله يشعر بالشبع لفترة طويلة.

الهدف هو إعطاء الأطفال طعامًا يمنحهم طاقة أكثر استدامة طوال اليوم ويجعلهم يشعرون بالشبع حتى لا يقعوا في دائرة الإفراط في الأكل.

حافظ على الجدول الزمني

أحد الجوانب المهمة الأخرى لتناول الطعام في الصيف هو الحفاظ على جداول طعام الأطفال، ولا بأس في أن يتناول الأطفال وجبات خفيفة (صحية) كل ساعتين، مع تناول وجباتهم الرئيسية الثلاث يوميًا.