شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقف استخدام الأكسجين الصناعى وراء تفشى الفطريات السوداء بالهند؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد حالات الإصابة بالفطر الأسود بالهند، حيث تم الإبلاغ عن 11 ألف حالة حتى الآن، وشوهدت الإصابات بالفطر الأسود لدى الأشخاص الذين تعافوا من كورونا، ويحاول الأطباء معرفة السبب المحتمل وراء انتشار هذه العدوى القاتلة، وفقا لتقرير لموقع تايمز أو انديا.

العوامل المشتركة المسؤولة عن الفطريات السوداء

تم تحديد الاستخدام المفرط لأدوية الكورتيزون لفترة طويلة واستخدام العلاج بالأكسجين والأمراض المصاحبة مثل مرض السكرى على أنها بعض العوامل الرئيسية وراء الإصابة بالفطريات السوداء.

الأكسجين الصناعي

كانت هناك العديد من المناقشات حول الأسباب الكامنة وراء العدد المتزايد من حالات الفطريات السوداء فى الهند الشيء الوحيد الذي تتم مناقشته الآن هو ما إذا كان الاستخدام غير الصحي للأكسجين للمرضى يمكن أن يكون سببًا محتملاً للإصابة بالفطر الأسود.

وفقًا للأطباء من مومباي، فإن استخدام الأكسجين الصناعي للعلاج هو سبب آخر لتفشي المرض، حيث يقول الخبراء إن هناك فارقًا كبيرًا في صناعة الأكسجين الطبي والصناعي، حيث حث النقص الحاد في الأكسجين خلال الموجة الثانية لكورونا بالهند الأطباء والطاقم الطبي على اللجوء إلى الأكسجين الصناعي لتلبية الاحتياجات اليومية، والأكسجين الصناعي ليس مثل الأكسجين الطبي، ولهذا السبب لوحظت زيادة في عدد حالات الفطريات السوداء.

الفارق بين الأكسجين الطبي والصناعي

عندما يتم تصنيع الأكسجين الطبي، يتم ترشيحه على عدة مستويات ويتم اتخاذ تدابير مختلفة لإبعاد الفطريات ولا يتم تنفيذ هذه الخطوات أثناء إنتاج الأكسجين الصناعي.

عوامل أخرى

تلعب المياه غير المعقمة المستخدمة في أجهزة الترطيب والمعدات غير المعقمة وأسطوانات الأكسجين غير الطبية دورًا أيضًا في انتشار المرض، الأكسجين الصناعي عرضة للتسرب ويجب نقله في الشاحنات والشاحنات الصغيرة، وبالتالي من الممكن أن تكون نظافة الأسطوانات ضعيفة، ويضيف الخبراء أيضًا أنه يجب التخلص من الكانيولات وأقنعة الأكسجين المستخدمة للمرضى.