شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من انتشار حشرة القراد فى الصيف.. إليك طرق الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى كل صيف، نسمع نفس التحذير من حشرة القراد، ولكن علماء الحشرات يقولون إن عام 2021 يمكن أن يشهد رفع مستويات التحذير من القراد، وإليك كيفية حماية نفسك من لدغات القراد، والتى يمكن أن تؤدى إلى أمراض مختلفة بما فى ذلك مرض لايم.

وبحسب ما نشره موقع "Prevention" يقول روبرت لوكوود، عالم الحشرات المعتمد فى Ehrlich Pest Control ، إن الخبراء لاحظوا بالفعل ازدهارًا في سلالات القراد في عام 2021.





وأضاف أن المناطق التى شهدت فصول شتاء أكثر رطوبة ودفئًا سيكون لديها أعداد أكبر من القراد في فصلي الربيع والصيف، موضحا أن كلما أصبحت البيئة أكثر دفئًا ورطوبة، كلما اكتملت دورة حياة المفصليات بشكل أسرع.

ومن جانبها توضح آنا بيري، عالمة الحشرات المعتمدة من مجلس الإدارة والمديرة الفنية في Terminix، أنه عندما يصبح الجو شديد البرودة، أو شديد الحرارة، أو شديد الجفاف، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتقال من مرحلة إلى أخرى، موضحة أن الشتاء الرطب والربيع، إلى جانب درجات الحرارة الدافئة، يوفران الدفء والرطوبة اللازمين للتطور السريع.

كيف تبدو حشرة القراد ؟

يبلغ حجم معظم القراد بذرة التفاح أو ممحاة القلم الرصاص، ولكن يمكن أن يكون حجمه صغيرًا، ليس لديهم أجنحة، وهى مسطحة وبيضاوية، ويختلف اللون حسب نوع القراد؛ يمكن أن يبدو أبيض رمادي أو بني أو أسود أو بني محمر أو مصفر.

كيف تحمي نفسك من القراد؟

لمنع اللدغات، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بتشغيل طارد القراد الذي يحتوي على 20٪ على الأقل من مادة DEET أو picaridin أو IR3535 على الجلد المكشوف وتجنب المناطق المشجرة والعشب المرتفع.

إذا كنت تمارس رياضة المشي لمسافات طويلة، فامش في وسط الممرات بدلاً من المشى قرب الاشجار، حيث من المحتمل أن تتدلى القراد، عند العودة إلى المنزل حاول الاستحمام في غضون ساعتين.

يمكنك رمي ملابسك مباشرة في الغسالة، لكنك سترغب في القيام بذلك على حرارة عالية، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض، إذا كنت لا ترغب في غسل ملابسك، فقم بإلقائها في مجففك وشغل الغسالة لمدة 10 دقائق لضمان قتل القراد.

ماذا تفعل إذا لاحظت وجود علامة على جسمك؟

إذا وجدت علامة على جسمك ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بإزالتها في أسرع وقت ممكن إليك الطريقة:

-استخدم ملاقط ذات رؤوس رفيعة لإمساك القراد بالقرب من سطح جلدك قدر الإمكان.

-اسحب لأعلى بضغط ثابت ومتساوي "لا تلوي أو تهز القرادة ، فقد يتسبب ذلك في كسر أجزاء الفم والبقاء في جلدك".

-نظف منطقة اللدغة ويديك بالكحول أو الصابون والماء.

-تخلص من القرادة عن طريق المرحاض أو وضعها في الكحول ووضعها في كيس أو حاوية محكمة الغلق ولفها بإحكام في شريط لاصق.