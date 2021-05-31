5 فوائد مثبتة للفطر الأسود

بيروت - نادين محمد - الفطر الأسود هو عنصر أساسي في الطب الصيني التقليدي لعدة قرون. تُعرف الفطريات السوداء أيضا باسم الأذن الخشب، وذلك بسبب تشابهها إلى الأذن البشرية، وهذه الفطريات تتميز باللون البني والأسود و لها الملمس مطاط عندما تكون طازجة.



يعد الفطر الأسود من المكونات الشائعة في كل من المطبخ الصيني والياباني. الطعم مشابه لفطر المحار أو فطر شيتاكي المعروف بالمذاق المحايد.

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فوائد الفطر الأسود

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هناك العديد من الفوائد الصحية الرائعة للفطر الأسود، أهمها التالي:

1- الدورة الدموية

يُعرف الفطر الأسود بمحتواه العالي من الحديد وهو علاج شائع للتخفيف من أعراض فقر الدم. غني بالحديد والبروتين والفيتامينات والسكريات . يُعتقد أن التربينويدات الموجودة في هذه الفطريات تساعد المصابين بالحساسية.

2- صحة القلب

السكريات الموجودة في هذا النوع من الفطريات يمكن أن تقلل من الكوليسترول و الدهون الثلاثية في الدم . كما أنها تمنع تكتل الصفائح الدموية ، وتعمل كمضاد للتخثر ، مما ينظم لزوجة الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

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3- خصائص مضادات الأكسدة

فيتامين ب 2 الموجود في الفطر الأسود يعمل كمضاد قوي للأكسدة ، ويحمي الخلايا من الجذور الحرة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما أن له تأثير مفيد يدعم نظام المناعة.





4- يزيل السموم من الجسم

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هذه الفطريات عبارة عن مزيل للسموم غالبًا ما يقترن بالأطعمة التي قد تحتوي على صفات سامة طفيفة ، لتقليل تأثير المبيدات الحشرية أو بقايا المعادن الثقيلة. يُعتقد أن هذا النوع من الفطريات يسحب الشوائب من الرئتين والجهاز الهضمي ، وكذلك يقاوم آثار العلاج الإشعاعي والكيميائي .

5- فقدان الوزن

يُعتقد أن البكتين والألياف الغذائية الموجودة في الفطر الأسود تساعد في منع السمنة وتشجع على إنقاص الوزن عن طريق منع امتصاص الدهون.

الآثار الجانبية

يجب تناول الفطريات السوداء بحذر إذا كنت تعاني من الظروف الصحية التالية.

تخثر الدم: يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية لاضطرابات الدم عدم تناول الفطر الأسود ، لأنه قد يمنع التجلط. توقف عن تناول الفطر الأسود قبل أسبوعين على الأقل من الجراحات.

الحمل: يجب على النساء الحوامل أو المرضعات عدم استخدام هذه الفطريات بأي شكل من الأشكال ، حيث يمكن أن يكون لها آثار سلبية محتملة على الطفل.

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