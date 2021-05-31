شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء قد ترتكبها أثناء قياس درجة حرارة الجسم.. منها تناول المشروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد وضع مقياس الحرارة تحت اللسان والذراع من الطرق التقليدية للتحقق من درجة الحرارة، ولكن مع التكنولوجيا والتطورات، يتم استخدام هذه الطرق بشكل أقل، فى التقرير التالى إليك 5 أخطاء قد ترتكبها أثناء قياس درجة حرارة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

تناول الأطعمة الساخنة أو الباردة

أثناء فحص درجة حرارة الجسم عن طريق الفم، من المهم التأكد من عدم تناول أي أطعمة ساخنة أو باردة قبل أخذ القراءة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير انتظر لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد تناول أو شرب أي شيء ساخن أو بارد جدًا قبل فحص درجة حرارة جسمك، تتقلب درجة الحرارة في الفم من الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة.



الأطعمة الباردة والساخنة