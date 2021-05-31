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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء قد ترتكبها أثناء قياس درجة حرارة الجسم.. منها تناول المشروبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد وضع مقياس الحرارة تحت اللسان والذراع من الطرق التقليدية للتحقق من درجة الحرارة، ولكن مع التكنولوجيا والتطورات، يتم استخدام هذه الطرق بشكل أقل، فى التقرير التالى إليك 5 أخطاء قد ترتكبها أثناء قياس درجة حرارة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
تناول الأطعمة الساخنة أو الباردة
أثناء فحص درجة حرارة الجسم عن طريق الفم، من المهم التأكد من عدم تناول أي أطعمة ساخنة أو باردة قبل أخذ القراءة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير انتظر لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد تناول أو شرب أي شيء ساخن أو بارد جدًا قبل فحص درجة حرارة جسمك، تتقلب درجة الحرارة في الفم من الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة.
الأطعمة الباردة والساخنة
عدم التزامك بالتوقيت
أثناء قياس درجة الحرارة، يجب مراعاة وقت اليوم للحصول على قراءة دقيقة، من المستحسن أن يحاول الناس قياس درجات حرارة أجسامهم لنفس الفترة الزمنية تقريبا لكل قراءة، الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي إبقاء الترمومتر تحت اللسان لمدة خمس دقائق، في حالة الاحتفاظ بها لفترة أطول من الوقت.
تحريك اللسان
تحريك اللسان
تحريك اللسان خطأ غالبًا ما يقع فيه الأطفال، من المهم الحفاظ على اللسان ثابتا أثناء قياس درجة الحرارة، يؤدي تحريك اللسان أثناء وجود مقياس الحرارة في الفم إلى تغير في درجة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة وقراءات منخفضة لدرجة حرارة الجسم، قد يبدو الأمر صعبا ولكن من الأفضل إبقاء اللسان ثابتًا لمدة خمس دقائق على الأقل.
ميزان حرارة زئبقي
استخدام ميزان حرارة رقمي
يمكن أن تكون موازين الحرارة الرقمية أقل دقة في بعض الأحيان، عندما تكون البطاريات منخفضة جدًا أو عندما تسقط من ارتفاع منخفض يصل إلى خمس بوصات، تعتبر موازين الحرارة الرقمية سهلة الاستخدام ، ولكنها غير موثوقة لتوفير الدقة الدقيقة في القراءة.
ميزان حرارة رقمي