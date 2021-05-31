شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك وأسرتك من الأورام السرطانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمراض السرطانية من أخطر المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض وتؤثر على حياتهم بالخطر، فمن أبرز أنواع السرطانية سرطان "القولون، المعدة، البروستاتا، الرئة، الجلد،.."، لا يوجد سبب محدد للاصابة بمرض السرطان ولكن هناك بعض الخطوات قد تحد من خطر الاصابة بالمرض، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهى:

1: ابتعد عن استخدام التبغ

يؤدي استخدام أي نوع من أنواع التبغ إلى اصابتك بالسرطان، حيث تم ربط التدخين بأنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم والكلى، كما تم ربط مضغ التبغ بسرطان تجويف الفم والبنكرياس حتى إذا كنت لا تستخدم التبغ ، فإن التعرض للتدخين السلبي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

2:تناول نظام غذائي صحي

الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات قد يحد من خطر اصابتك بالسرطان حيث تحتوى الخضراوات والفواكه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

3:الحفاظ على وزن صحى

السمنة المفرطة من أخطر المشاكل التى تعرضك لأمراض مختلفة منها القلب والضغط والسكر والسرطان، لذلك يجب أن تحافظ على وزن .

4:تجنب المشروبات الكحولية فهى تؤثر على صحة الكبد والقولون وتزيد من خطر الاصابة بالسرطان.

5:قلل من تناول اللحوم المصنعة، حيث اثبتت بعض الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

6:ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدنى من أهم طرق الوقاية من السرطان، لذلك ينصح بالاستمرار على ممارسة الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللواتي يتناولن نظامًا غذائيًا متوسطيًا مكملًا بزيت الزيتون البكر ومزيج من المكسرات قد يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدى، يركز نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي في الغالب على الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات يختار الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، بدلاً من الزبدة والأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء.