بيروت - نادين محمد - اكتسابي بعضاً من الوزن الزائد دفع بي إلى تجربة العديد من الحميات الغذائية التي لم تؤتِ بنتيجة ترضيني، فقررت استشارة خبير غذائي، نصحني بما يعرف بالصيام المعكوس، لأخوض من خلاله تجربة تستحق الحديث عنها، لما حققته لجسمي من فوائد، لا تقتصر فقط على خسارة الوزن.

في البداية، ينبغي إيضاح ماهية الصيام المعكوس لمعرفة ما هي الخطوات التي اتبعتها.

ما هو الصيام المعكوس؟



الصيام المعكوس أو ما يطلق عليه اسم "صيام دورة الشمس" هو نوع من أنواع الصيام التي تندرج بما يعرف بالصيام المتقطع. يتم خلاله تناول الطعام خلافاً عما اعتيد عليه، أي تغيير وقت الصيام من النهار إلى الليل، بمعنى آخر، فبدلاً من أن يكون الصيام من الفجر إلى المغرب، يتم من المغرب إلى الفجر.

طريقتي في الصيام المعكوس

في الصيام المعكوس الذي اتبعته، عمدت إلى التوقف عن تناول الطعام 16 ساعة، بدءاً من ساعة غروب الشمس وحتى الصباح. في الحقيقة الأمر كان بغاية السهولة، لأنه في الواقع، عدد ساعات الصيام كان فعلياً 8 أو 9، لأن الساعات التي أخلد فيها إلى النوم تندرج ضمن الساعات 16.

خلال الصيام المعكوس، توقفت عن تناول الطعام الصلب، ولكن كان يسمح لي بتناول المشروبات على أنواعها دون إضافة السكر، كالماء، القهوة، الشاي على أنواعه وغيرها...

وللتوضيح أكثر، سأفند ما هي الأطعمة والمشروبات التي سمح لي بتناولها وما لم يسمح.

المشروبات المسموح بها :



يسمح خلال اتباع الصيام المعكوس بتناول جميع المشروبات التالية على أن تكون خالية من السكر، كالماء، القهوة، النسكافيه، البابونج، الزنجبيل، الشاي، النعناع، وسواها....

بالمقابل ينهى عن تناول المشروبات التالية:

المشروبات غير المسموح بها:



جميع المشروبات على تحتوي على سكر، كالمشروبات الغازية.

أما بالنسبة للأطعمة غير المسموح بتناولها خلال الصيام المعكوس، فهي كالتالي:

الأطعمة الممنوعة في الصيام المعكوس:

على رأس القائمة، الحلوى والسكريات، المعجنات، الوجبات السريعة، الأطعمة المقلية.

نتيجة تجربتي مع الصيام المعكوس



كما يلاحظ، الصيام المعكوس، ليس نظاماً صعب التنفيذ، بل يمكن وصفه بالسهل، لا يتبع قاعدة الحرمان التي تبنى عليها معظم الحميات الغذائية، إذ يمكن تحويله من "حمية" إلى نظام غذائي طويل الأمد، وهذا ما فعلته.

معدل الكيلوغرامات التي يتم فقدانها من جراء اتباع الصيام المعكوس، ووفق خبراء التغذية يتراوح من 3 إلى 4 كلغ خلال أسبوعين... وهذا حقاً ما خسرته في تجربتي مع الصيام المعكوس، لكنني حرصت في الوقت نفسه على التوقف عن تناول الأطعمة غير الصحية، والتزمت بما هو مسموح وممنوع أيضاً خاصة الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة، ليس هذا فحسب، بل كنت أعاني من بعض الدهون المتراكمة في منطقة البطن، لاحظت بعد الصيام المعكوس تقلصاً ملحوظاً في محيط خصري.



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