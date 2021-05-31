ما هي حمية بيفرلي هيلز؟ وهل تنفع؟ 

بيروت - نادين محمد - اقترب فصل الصيف وبدأت معه المحاولات المحمومة لـ خسارة الوزن الزائد التي تقوم بها النساء سنوياً

ومؤخراً عاد الحديث عن حمية بفرلي هيلز Beverly Hills التي تعد بخسارة حوالي 7 كلغ في 5 أسابيع.

فما هي هذه الحمية وهل فعلا تستطيع مساعدتك لتحقيق الرشاقة التي تحلمين بها قبل حلول الصيف؟

حمية بفرلي هيلز Beverly Hills ظهرت عام 1981 في كتاب ألفته جودي مايزل Judy Mazel التي كانت تدير عيادة لخفض الوزن في بيفرلي هيلز وتوفيت عام 2007

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صحيح أن جودي لم تكن متخصصة في العلوم أو التغذية، لكنها ركزت ممارستها حول الحمية التي ساعدتها لتخسر 32.6 كلغ. هذه الحمية حسب جودي تعيد تدريب الجهاز الهضمي بالاعتماد على الفاكهة لمدة 35 يوماً ثم الالتزام بالقواعد الصارمة حول كيفية الجمع بين الكربوهيدرات والدهون والبروتين.

حسب مايزل فإن المرأة التي تعتمد هذه الحمية ستخسر ما بين 4.5 إلى 6.8 كلغ في 5 أسابيع وستظل تخسر الوزن تباعاً إلى أن تصبح نحيلة الجسم

ما الذي يمكن تناوله خلال هذه الحمية؟

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في المرحلة الأولى ستتناولين الفاكهة في أول 35 يوماً. على سبيل المثال اليوم الثاني ستتناولين الخوخ والفراولة والبطاطا المشوية

في اليوم 17 ستتناولين فقط البطيخ وفي اليوم 22 ستتناولين العنب والكرز وفي المساء أي طعام من اختيارك

هناك أيام قليلة قوامها فقط البروتينات وأيام قليلة يسمح لك فيها بتناول كل ما تريدين

بعد انتهاء الـ35 يوماً تنصح مايزل النساء بالالتزام بقواعد المزج الأربعة

الفاكهة يجب تناولها لوحدها كل الوقت بحيث تبدئي يومك بفاكهة أنزيمية مثل الخوخ والمشمش والأناناس أو البرسيمون ثم انتظري ساعة قبل أن تتناولي نوع آخر من الفاكهة.



بالنسبة للبروتين يمكن أن تتناوليه مع الدهون ولكن ليس الكربوهيدرات. وعندما تتناولين البروتين فإن 80% مما ستأكلينه بقية النهار يجب أن يتألف من البروتين أيضاً

بالنسبة للكربوهيدرات يجب أن تجمع مع الدهون ولكن ليس مع البروتينات

لا يوجد تحديد للكميات يمكنك تناول كل ما ترغبين به بشرط أن تتبعي القواعد المذكورة آنفاً.

المحليات الصناعية والمكملات مثل مبيضات القهوة الخالية من مشتقات الألبان والسمن والزبد المصنعة تسبب مشاكل هضمية ويجب تجنبها تماماً

هذه الحمية تحتاج إلى جهد كبير وإرادة قوية ​



لأن اقتصار الحمية على الفاكهة حتى مع القليل من الستيك والقليل من الحلوى من أجل التنويع لمدة 5 أسابيع أمر عصيب حتى بالنسبة لأكثر متبعي الحمية التزاماً

وعندما تصلين إلى المرحلة الثانية من الحمية ستسرين بالكميات غير المحدودة والخيارات غير المحدودة من الأطعمة

لكن محاولة عدم الجمع بين البروتين والكربوهيدرات يمكن أن تشكل نوعا من التحدي

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على فكرة إذا كنت لا تحبين الفاكهة أو تعانين من السكري فإن هذه الحمية لن تنفعك. كما أن نجاح الحمية يحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية بمعدل مرتين في الأسبوع على الأقل

باعتماد هذه الحمية ستخسرين الوزن الزائد ولكن فقط لأنها قليلة السعرات الحرارية

وليس لأنها تعتمد على الفاكهة لوحدها أو تجمع بين أنواع محددة منها

المشكلة في هذه الحمية أنها قليلة المغذيات خاصة في المرحلة الأولى لذلك سيصعب الاستمرار بها

لكن لا يوجد دليل على إمكانية فقدان الوزن بشكل دائم بواسطة هذه الحمية

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