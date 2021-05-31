النزلة المعوية عند الرضع.. الأسباب والأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - النزلة المعوية من الأمراض التي تسبب القلق للأمهات عند إصابة الرضع بها وهذا لخطورتها، إليكم أسباب وأعراض النزلة المعوية عند الرضع.

قد يتعرض الأطفال إلى الإصابة بالنزلات المعوية والتي تحدث مع التقلبات الجوية المختلفة.

وتعتبر النزلة المعوية من الأمراض المعدية التي تصيب الأمعاء والمعدة،

في السطور التالي نسعى إلى رصد أسباب وأعراض وعلاج النزلة المعوية عند الرضع.





ما هي النزلة المعوية؟

النزلة المعوية عند الطفل الرضيع عبارة عن التهاب في المعدة، مما يؤثر على وظائف الجهاز الهضمي نتيجة التعرض للميكروبات والفيروسات، والتي تتسبب في حدوث الإسهال الشديد والقيء وغيرها من الأعراض، مما قد يعرض الرضيع للإصابة ببعض المضاعفات ومنها الجفاف.

أسباب النزلة المعوية عند الرضع:

التعرض لأنواع من البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات التي تكون نتيجة العدوى.

تناول الرضيع للأسماك أو اللحوم غير المطهية جيدا.

تناول الطعام أو الشراب الملوث.

وضع الأيدي الملوثة في الفم بعد لمس أسطح غير نظيفة.

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية للرضيع.

تناول الأطعمة المكشوفة وغير المغطاة.

عدم غسل الخضروات والفواكه التي يتناولها الرضيع بشكل جيد.

تلوث الحليب الصناعي أثناء تحضير الرضعات.





أعراض النزلة المعوية عند الرضع:

الإسهال المتكرر للعديد من المرات خلال اليوم.

بكاء الرضيع المستمر نتيجة المغص الشديد الذي يشعر به.

التقيؤ المستمر.

ارتفاع في درجة الحرارة.

تغير في لون البراز مع وجود رائحة كريهة.

جفاف الفم.

حساسية الحليب عند الرضع.. الأعراض والعلاج





علاج النزلة المعوية عند الرضع:

عند إصابة الرضيع بالنزلة المعوية يجب التوجه إلى الطبيب، حتى يتم العلاج سريعا منعا لحدوث الجفاف، ويكون هذا من خلال الأدوية التي تعمل على إيقاف الإسهال، وقد يصف الطبيب المضاد الحيوي تبعا لحالة الرضيع.

يجب تعويض جسم الرضيع بالسوائل اللازمة منعا للجفاف، حيث يجب أن تحرصي على تقديم الحساء الخالي من الدسم، وأيضا زيادة عدد الرضعات اليومية.

إذا كان الطفل الرضيع قادرا على تناول الطعام فعليك بتقديم الأطعمة الخفيفة مثل الأرز والموز مع عدم تقديم الأطعمة المقلية والسكريات والأطعمة التي تحتوي على الدهون، مع الحرص على عدم إجبار الطفل على الطعام.