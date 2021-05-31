شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى تناول المياه.. 10 فوائد لشرب الماء أهمها الحفاظ على سوائل الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب المياه يوميًا من أكثر العادات الصحية التى تدرء عنك العديد من الأمراض وتحسن حالتك الصحية والنفسية، فحوالي 80٪ من أجسامنا تتكون من الماء، حيث يحتوي المخ على 90٪ من الماء ، والدم يحتوى على 95٪ من الماء، وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فإننا نحتاج لتناول لترين في اليوم أو 8 أكواب في اليوم، والمياه تلعب دورًا فى تعويض السوائل من الجسم عن طريق البول والتنفس والإفراز والعرق، لذا يُنصح باستهلاك 8-10 أكواب من الماء كل يوم حتى يعمل التمثيل الغذائي بشكل جيد وطبيعي.

وأبرز فوائد لتناول المياه بانتظام مايلى:

1.الحفاظ على توازن سوائل الجسم

مع وصول محتوى الماء في الجسم إلى 60٪ ، فإن وظيفته مهمة جدًا في عملية الهضم، وإفراز اللعاب، والدورة الدموية وامتصاص الطعام، ونقل العناصر الغذائية بالجسم، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، لذا إذا كان لدينا نقص في الماء، فإن العطش لا نشعر به فقط في الفم ولكن أيضًا في الدماغ.

2. زيادة طاقة العضلات

يوصى بشرب الكثير من الماء قبل وأثناء التمرين لتعويض السوائل المفقودة بسبب العرق والحفاظ على طاقة العضلات.

3. التحكم في السعرات الحرارية

تناول الماء والأطعمة التي تحتوي على الكثير منها تساعد الجسم على أسرع امتصاصها وبالتالى تجعل المعدة تشعر بمزيد من الشبع

4. الحفاظ على وظائف الكلى

تعمل الكلى بشكل جيد للغاية إذا كانت سوائل الجسم المدعمة متوازنة، لذا تناولها باستمرار على مدار اليوم يحسن من عمل الكلى للتخلص من السموم داخل الجسم

5. الحفاظ على وظيفة الجهاز الهضمي

يجب أن يكون تناول الماء في الجسم كافيًا، فإذا قل الماء ، يمتص القولون سوائل الشوائب، مما ينتج عنه الإمساك وانسداد الأمعاء التى تصبح جافة جدًا بعد امتصاص الماء من الجسم.

6. العناية بالجمال

عندما يحرم الجسم من الماء ، يمتص الجسم محتوى الماء الموجود في الجلد، نتيجة لذلك ، يصبح الجلد جافًا ومتجعدًا، تناول الماء بكثرة يرطب البشرة ويمنحها الحيوية والنضارة.

7. زيادة الخصوبة

تناول المياه بكثرة يساعد على زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون والإستروجين، و زيادة إنتاج الخلايا الموجودة في الدم الأبيض، وزيادة إنتاج هرمون الذكورة للرجال.





8.مقاومة السرطان

المحتوى الموجود في الماء قادر على إبطاء المواد المسببة للسرطان، فالماء أيضًا يمكن أن يمنع أمراض القلب وحصى الكلى.

9. علاج السكتة الدماغية

من المعروف أن فوائد شرب الماء الساخن لا تستخدم فقط في علاج الأمراض الجلدية المختلفة ، ولكنها أيضًا فعالة في علاج الشلل، بما في ذلك السكتة الدماغية، لذلك يمكن أن يساعد الماء الساخن في تقوية عضلات الظهر والأربطة وكذلك تسريع الجهاز التنفسي والدورة الدموية.

ويتسبب تأثير الحرارة القادمة من الماء الساخن في تمدد الأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية والأكسجين في الأنسجة، وبالتالي منع تصلب العضلات. كما يساعد المغنيسيوم والكبريتات والكلور وكربونات الهيدروجين في الماء الساخن على تمدد الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

10. تطهير الجسم من السموم

تعمل المياه على تطهير الجسم و تطهير الأعضاء من السموم الناتجة من تناول الطعام، وبالتالى تحافظ على حيوية وكفاءة عملها ومنع الأمراض المزمنة.