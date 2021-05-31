شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأنواع وعوامل اضطراب ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلب هو مثل وحدة المعالجة المركزية في الجسم، وإذا كان هذا العضو لا يعمل بشكل جيد، فهناك دائما مصدر قلق ضربات القلب لها أيضًا إيقاع مرتبط بها كما يمكنك ملاحظة ذلك عندما ينبض قلبك بسرعة أو ببطء، يحتوي قلبنا على صمامات وعقد وغرف تتحكم في تنظيم تدفق الدم في الجسم، عندما يتعرض أي من هذه الأعضاء للخطر أو الاضطراب، فإنه يغير نمط ضربات قلبك هذه الحالة هي عدم انتظام ضربات القلب أو اضطرابات ضربات القلب، أسباب وأنواع وعوامل اضطرابات ضربات القلب، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما الذي يسبب اضطراب ضربات القلب؟

أمراض القلب التاجية:

هذه مشكلة قلبية خطيرة تحدث بسبب زيادة مستويات الكولسترول في الدم وتسد الشرايين التاجية بسبب تراكم الرواسب.



اضطراب ضربات القلب

الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تتفاعل مع الجسم وتغير معدل ضربات القلب ما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن تكون هذه الأدوية أو المواد الأمفيتامينات، أدوية لتنشيط وظائف.

ماهى عوامل التي تتسبب بسبب بعض الحالات الأساسية في تغيير إيقاع القلب؟

- تغير في عضلات القلب بعد الإصابة أو المرض.

- فترة الشفاء بعد بعض عمليات القلب.



اضطراب ضربات القلب

- انخفاض البوتاسيوم.

- تشوهات القلب.

ما أنواع اضطرابات ضربات القلب؟

عدم انتظام دقات القلب

هى حالة ينبض فيها القلب بسرعة كبيرة ويتراوح معدل ضربات القلب الطبيعية بين 60 و100 مرة في الدقيقة عند البالغين، ولكن يؤدي عدم انتظام دقات القلب إلى زيادة معدل ضربات القلب أثناء الراحة عن 100 نبضة في الدقيقة، يمكن أن يصبح هذا خطيرا في بعض الظروف.

بطء القلب بطء القلب في هذا النوع من اضطراب النظم ، يصبح معدل ضربات القلب أبطأ من المعتاد (أقل من 60)، تتعطل الإشارات التي تنتقل من الأذينين إلى البطينين، هذه الحالة تعتمد على الشخص هذه علامة على وجود مشكلة لدى كبار السن، ولكن إذا حدث هذا للرياضيين، فهذا أمر طبيعي في الرياضيين، يكون معدل ضربات القلب الأبطأ بسبب الأداء العالي والحالة البدنية التي لا تمثل في الواقع مشكلة في القلب.

بطء القلب الرجفان البطيني الرجفان البطيني هذا اضطراب خطير في ضربات القلب حيث يتوقف القلب عن النبض وبالتالي يمكن أن يسبب السكتة القلبية، يحدث هذا بسبب الرجفان البطيني في حالة القلب هذه، لا يستطيع البطينان ضخ الدم من قلبك إلى الجسم يحدث الرجفان البطيني بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

الرجفان البطيني

الرجفان الأذيني

يتسبب الرجفان الأذيني في ارتفاع معدل ضربات القلب وعدم انتظامه ما يؤدي إلى اضطراب ضربات القلب، يمكن أن يرفع معدل ضربات قلبك إلى 200 نبضة في الدقيقة وهو مرتفع جدًا نسبيًا بالنسبة لشخص بالغ.