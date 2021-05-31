أعراض سقوط الحمل في الأيام الأولى.. الإجهاض المبكر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك بعض العلامات التي تدل على أن المرأة الحامل تتعرض للإجهاض المبكر، ونستعرض في هذا التقرير أسباب وأعراض سقوط الحمل في الأيام الأولى.

قد تتعرض المرأة الحامل إلى سقوط الحمل في الأيام الأولى أو ما يسمى بالإجهاض، وهذا يرجع إلى بعض الأسباب.

كما يوجد العديد من الأعراض التي تدل على أن المرأة تتعرض لسقوط الحمل، ولهذا نستعرض من خلال السطور التالية أسباب واعراض سقوط الحمل في الأيام الأولى.





أسباب سقوط الحمل في الأيام الأولى:

عدم انتظام الهرمونات في المبيض لدى المرأة.

وجود مشكلات صحية لدى المرأة الحامل ومن أهمها وجود مشكلات بالقلب.

القيام بمجهود كبير مثل حمل الأشياء الثقيلة والعمل كثيرا بالمنزل.

وجود خلل في توزيع الكروموسومات في جسم المرأة.

عدم وصول الغذاء إلى الجنين عبر المشيمة مما يؤدي إلى سقوط الحمل.

قلة البروتين أثناء الحمل تقود لمشاكل في الكلى لدى المواليد

إصابة الحامل بالأنيميا في الأيام الأولى.

قد تزداد احتمالية سقوط الحمل في الأيام الأولى مع تقدم المرأة في السن وعادة يكون بعد عمر الأربعين عاما.

السمنة والوزن الزائد قد يكون أحد الأسباب للإجهاض المبكر.

إذا كانت المرأة لديها تاريخ مرضي لأحد الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

وجود مشكلة في الرحم مثل الأورام الليفية يؤدي إلى سقوط الجنين.

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أعراض سقوط الحمل في الأيام الأولى: