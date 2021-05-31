حصيلة لقاح كورونا في المغرب.. تقليص الحظر وتطعيم 8.5 مليون مغربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المملكة المغربية تقليص فترة الحظر الليلي لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلا أنها أبقت على الكثير من الإجراءات الاحترازية.

وبحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجُرعة الأولى من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا 8.521.177 فرداً حتى مساء الأحد.



وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين حصلوا على مناعة كاملة، من خلال تلقيهم جُرعتين مُتتاليتين من اللقاح، قد وصل عددهم إلى 5.242.075 فرداً.

وعادت المملكة المغربية إلى تلقيح مواطنيها بوثيرة سريعة، وذلك بعد تلقيها شُحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في أعقاب توقف مؤقت بسبب الأزمة العالمية للقاحات كورونا.

وفي نفس السياق، خففت السلطات الحكومية من بعض الإجراءات الاحترازية، إذ قلصت مدة الحجر الليلي، ليُصبح ابتداء من 11 ليلاً، بدلا من 8، وهو التوقيت الذي ظل مُطبقا طيلة شهر رمضان.

وما زالت السلطات تمنع الخروج دون ارتداء الكمامات الواقية، كما تفرض غرامة تصالحية قدرها 30 دولار أمريكي تقريباً، لمن يُخالف هذا الإجراء الاحترازي.

وقالت وزارة الصحة المغربية في نشرتها اليومية حول انتشار فيروس كورونا، إن عدد الحالات النشطة في مختلف مُستشفيات المملكة هو 3003 حالات.

وبخصوص الحالات الحرجة، فإنها في حدود 236 حالة، 103 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، و10 فقط تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.