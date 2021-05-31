شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للامتناع عن التدخين 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية يوم 31 مايو من كل عام باليوم العالمى للامتناع عن التدخين، وفى هذا العام 2021 ترفع شعار "الالتزام بالإقلاع عن التدخين".



اليوم العالمى للاقلاع عن التدخين

من جانبها كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن جائحة كورونا، أدت إلى إعلان الملايين من مستخدمي التبغ أنهم يريدون الإقلاع عن التدخين، ما يقرب من 60% من مستخدمي التبغ حول العالم يريدون الإقلاع عن التدخين، لكن 30% فقط من سكان العالم لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات جيدة للإقلاع عن تعاطي التبغ.

حاليًا، فقط 23 دولة تقدم خدمة شاملة للإقلاع عن التدخين لمساعدة متعاطي التبغ على الإقلاع عن التدخين.



التدخين يؤثر على المخ

أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة عالمية للاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ 2021، والذي سيقام تحت شعار "الالتزام بالإقلاع عن التدخين"، الهدف من الحملة هو مساعدة 100 مليون شخص على الإقلاع عن تعاطي التبغ من خلال مختلف المبادرات.

تعزيز الإقلاع عن التدخين من خلال:

أولاً: دعم السياسات القوية للإقلاع عن تعاطي التبغ

ثانيًا: تحسين الوصول إلى خدمات الإقلاع عن التدخين

ثالثًا: رفع مستوى الوعي حول تكتيكات صناعة التبغ

رابعًا: دعم الأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين من خلال مبادرات الإقلاع عن التدخين.