شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التعايش والسيطرة على مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر واحد من الأمراض المزمنة التى يجب متابعتها دائمًا وذلك للوقاية من المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض، فمجرد معرفة إصابتك بمرض السكر قد تشعر بحالة من الاكتئاب والتوتر وقد يزداد الأمر سوءًا ولكن المرض لا يحتاج سوى التعايش معه وتقبله والمتابعة المستمرة.

لذلك يقدم الخليج 365 طرق للتعايش والسيطرة على مرض السكر وفقا لما ذكره موقع kaiserpermanente وهى:

1:إذا كنت مدخن فيجب عليك الابتعاد عن التدخين حتى تتمتع بصحة جيدة وتستطيع السيطرة على مرض السكر.

2:حافظ على ضغط دمك عند 129/79 أو أقل.

3:تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان الأسبرين يوميًا مناسبًا لك.

4: الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة مع المتابعه المستمرة مع الطبيب واجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة.

5:ابتعد عن التوتر والقلق والاكتئاب، وتعلم طرق لتقليل الضغوطات اليومية أو التعامل معها، وقم بجدولة شيء ممتع لنفسك على أساس منتظم.

6: اهتم بممارسة التمارين الرياضية فهى من أهم الطرق التى يجب ان يتبعها مريض السكر.

7: ابتعد عن تناول الأطعمة الدسمة واستبدلها بالخضراوات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم.

وهناك بعض الأكلات المهمة لمريض السكر وهى:

1: الخضراوات الورقية، حيث إنها غنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تدعم صحة المريض.

2:الأسماك الدهنية، غنية بالأوميجا 3 وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم.

3:المكسرات، تحتوى على نسبة دهون صحية لها دور كبير فى دعم مريض السكر والحفاظ على صحته.

4:الفاصوليا، تحتوى على نسبة عالية من الالياف والبروتين وهى خصائص تساعد على منع ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

5:الفراولة ، تعمل على تعزيز صحة الجسم والحد من خطر ارتفاع نسبة السكر فى الدم.