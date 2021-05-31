شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عناصر مهمة فى طعامك احذر من نقصانها.. أبرزها الحديد وفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك ستة عناصر مهمة لبناء جسم الإنسان، يتسبب نقصها فى الإخلال بتوازن العناصر الغذائية داخل الجسم ونقص التغذية، كذلك يمكن أن يتسبب النقص في العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك سوء الهضم، ومشاكل الجلد، وضعف أو خلل في نمو العظام، وحتى الخرف، وإليك 6 حالات من نقص المغذيات الشائعة وأفضل مصادرها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



6 أنواع نقص المغذيات شيوعًا وأفضل مصادره

نقص الحديد

يعاني حوالي 25٪ من سكان العالم من نقص الحديد، وهو عنصر غذائي ضروري للدم الغني بالأكسجين، ويعتبر الحديد من أهم مكونات خلايا الدم الحمراء، حيث يساعد في نقل الأكسجين في الجسم كله.

يمكن أن يؤدي نقص الحديد المفرط في جسم الإنسان إلى فقر الدم والإرهاق ووظيفة الدماغ المتقطعة، أفضل مصادر الحديد هي اللحوم الحمراء والمحار والفول والبذور والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

اليود

يعتبر نقص اليود شائعًا أيضًا عند الأشخاص وهذه المغذيات مهمة لوظيفة الغدة الدرقية ولإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وتساعد هرمونات الغدة الدرقية في نمو الجسم والعظام وتطور الدماغ أكثر أعراض نقص اليود شيوعًا هو تضخم الغدة الدرقية، والتي تسمى أيضًا تضخم الغدة الدرقية، وقد يؤدي أيضًا إلى ضيق التنفس وزيادة الوزن عند الأطفال، يمكن أن يؤدي نقص اليود الحاد إلى التخلف ومشاكل في النمو، أفضل مصادر اليود هي الأعشاب البحرية والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.

المغنيسيوم

المغنيسيوم مهم أيضًا لعظامك وأسنانك تمامًا مثل الكالسيوم، إنها مسؤولة عن الحفاظ على هيكلها يرتبط نقص هذه المغذيات بالعديد من المشاكل الصحية الحادة بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، ومشاكل التمثيل الغذائي وأمراض القلب ، وهشاشة العظام، الأعراض الأخرى لنقص المغنيسيوم هي عدم انتظام ضربات القلب وتشنجات العضلات والتعب والصداع النصفي، أفضل مصادر المغنيسيوم هي الحبوب الكاملة والمكسرات والشوكولاتة الداكنة والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.



البان

فيتامين د

ضوء الشمس وصفار البيض هما أفضل مصدرين لفيتامين د في جسم الإنسان، فيتامين د قابل للذوبان في الدهون ويلعب دور هرمون الستيرويد في الجسم، حيث ينتقل إلى العديد من خلايا الجسم عن طريق الدم وهو مسؤول عن تنظيم الجينات، تحتوي كل خلية من خلايا الجسم على مستقبلات فيتامين د، يمكن أن يكون هناك خطر كبير للإصابة بالكسور، كما أن ضعف العضلات والعظام من الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين د، يجب أن تتعرض لأشعة الشمس بكمية كبيرة من أجل التعافي من هذا النقص في المغذيات.

الكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورًا رئيسيًا في تكوين العظام والأسنان، كما أنه مهم للحفاظ على صحة عظامك، إنه ضروري لكل خلية ومطلوب لجميع وظائف الجسم، يتم تنظيم كمية الكالسيوم في الدم بشكل كبير، ويتم تخزين الفائض من هذه العناصر الغذائية في العظام، أكثر أعراض نقص الكالسيوم شيوعًا هو هشاشة العظام، وهي حالة تكون فيها العظام شديدة النعومة والضعف، أفضل مصادر الكالسيوم هي منتجات الألبان والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل اللفت والسبانخ والبروكلي.



نقص الحديد

فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 فيتامين مهم لتكوين الدم ووظيفة الدماغ والجهاز العصبي ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية هي أن أجسامنا لا تستطيع إنتاج فيتامين ب 12 بمفردها ونحن بحاجة إلى الحصول عليها من نظامنا الغذائي والمكملات الغذائية، المصدر الرئيسي لفيتامين ب 12 هو المنتجات الغذائية الحيوانية، لذلك يظهر هذا النقص في الغالب في النباتيين، يمكن أن يؤدي نقص المغذيات هذا إلى فقر الدم الضخم الأرومات ، وهو اضطراب في الدم يؤدي إلى توسع خلايا الدم الحمراء، أفضل مصادر فيتامين ب 12 هي المحار واللحوم والبيض ومنتجات الألبان.