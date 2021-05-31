شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية طبيعية للتخلص من الديدان الدبوسية .. منها زيت جوز الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدوى الدودة الدبوسية هي النوع الأكثر شيوعًا لعدوى الطفيليات المعوية، وعلى الرغم من أن العلاجات الطبيعية لعلاج الديدان الدبوسية يمكن أن تكون فعالة، إلا أنها لا تزال ليست الخطوة الأولى الأفضل لعلاجها، لذا يوصى بتلقي دعم من هذه العلاجات المنزلية في بعض الأحيان، وهنا 5 علاجات منزلية فعالة للديدان الدبوسية وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

5 علاجات منزلية طبيعية للتخلص من الديدان الدبوسية زيت جوز الهند

يوجد هذا الزيت متعدد الأغراض في كل منزل تقريبًا، يتم استخدامه للعناية بالبشرة والعناية بالشعر الروتينية أيضًا، يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، يمكن أن تساعد في التخلص من عدوى الدودة الدبوسية، يتطلب هذا العلاج خطوتان: ابتلع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند النقي كل صباح، وقبل النوم في الليل، وافرك القليل من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة، هذه واحدة من أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من الديدان الدبوسية.



زيت جوز الهند

الجزر

يعتبر الجزر النيئ علاجا منزليا فعالا للديدان الدبوسية، وقد ثبت أن تناول كوب من الجزر المبشور النيئ مرتين يوميًا يمكن أن يساعد جسمك على طرد الديدان من خلال الأمعاء، وذلك لأن الجزر الغني بالألياف يمكن أن يعزز الهضم ويحسن حركة الأمعاء، الجزر نوع من الخضراوات الصحية ويمكن تضمينها في نظامك الغذائي بسهولة.



جزر

الثوم

يعتبر الثوم أيضًا علاجًا منزليا فعالًا للديدان الدبوسية، لقتل أي بيض موجود ومنع إناث الديدان الدبوسية من وضع المزيد من البيض.



ثوم

إذا اخترت أن تأكل الثوم، فقم بتقطيع شرائح صغيرة جدًا من فص الثوم وأضفه إلى المعكرونة أو رشه على قطعة خبز لعمل عجينة، قطع بعض فصوص الثوم واطحنها في مطحنة، امزج معجون الثوم بكمية صغيرة من الفازلين أو أي زيت ناقل آخر مثل زيت جوز الهند، ثم اغمس كرة قطنية نظيفة في العجينة وضعها على فتحة الشرج.

بذور اليقطين

يمكن استخدام بذور اليقطين (بذور القرع) والتي تسمى أيضًا بـ (لب القرع العسلي)، ووفقًا لبعض الدراسات، فقد لوحظ أن هذا المركب الموجود في بذور اليقطين يمكن أن يكون مفيدًا لمحاربة الطفيليات الداخلية.

بذور اليقطين