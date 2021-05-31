شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن ارتجاع المرىء.. أعراضه وأسبابه وطرق التشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البلع جزءًا لا يتجزأ من عملية تناول الطعام وبدونه لن تتمكن من هضمه بشكل صحيح، إذا كنت تواجه أي مشكلة في البلع، فقد تكون مشكلة متعلقة بالمريء، هذا الشرط يسمى تعذر الارتخاء، ومرض نادر لكن يجب معالجته في الوقت المناسب لمنع المضاعفات المصاحبة له، وفى خلال التقرير التالي نتعرف على أعراض تعذر ارتجاع المرىء وأسباب حدوثه، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ارتجاع المرىء

وفقًا للدكتور كابيل شارما استشاري أول أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى باترا بالهند، يعتقد أن تعذر الارتخاء هو تنكس عصبي حيث يتوقف المريء عن العمل بمرور الوقت، ويعتقد أن الألياف العصبية الانتقائية في المريء هي المسئولة عن هذه الحالة.

عندما تأكل شيئًا ما، يتم ابتلاعه وتمريره إلى الجسم عبر المريء، في هذه الحالة الصحية، لا تنقبض عضلات المريء مما يعيق مرور الطعام، ويواجه الشخص الذي يعاني من تعذر الارتخاء صعوبة في بلع الطعام لأن عضلات المريء لا تعمل بشكل صحيح أيضًا، ليس فقط الأطعمة الصلبة ولكن المرضى غير قادرين على ابتلاع حتى السوائل ما يجعل حالتهم أسوأ، في بعض الحالات، قد يخرج الطعام عند الاستلقاء نظرًا لأنه يظل غير مهضوم ومعلق في المريء..

أعراض ارتجاع المرىء

تعد صعوبة بلع الطعام علامة رئيسية على احتمال إصابة الشخص بتعذر ارتجاع المرىء ولكن هناك بعض الأعراض الأخرى التي قد تظهر على هؤلاء الأشخاص في هذه الحالة وهذه هي: حرقة من المعدة، وارتجاع الطعام، وسعال، والتهاب رئوي، وألم صدر، وفقدان الوزن غير المبرر.



ارتجاع المرىء

في حين أن علامات وأعراض تعذر ارتجاع المرىء بارزة، إلا أن أسباب هذه الحالة لا تزال غير واضحة، هناك نظريات وافتراضات مختلفة حول هذا الشرط، على سبيل المثال، يعتقد أن سبب هذا المرض هو تنكس عصبي أو فقدان الخلايا العصبية في المريء، هناك نظرية أخرى مفادها أن استجابات المناعة الذاتية الضعيفة والالتهابات الفيروسية من الأسباب المحتملة لتعذر الارتخاء المريئى، في حالة نادرة جدا، قد يكون سبب تعذر الارتخاء هو عدوى أو اضطراب وراثي.



ارتجاع المرىء

قياس ضغط المريء

في هذا الاختبار، يتم إدخال قسطرة وهي عبارة عن أنبوب رفيع ومرن يحمل مستشعرات الضغط في الأنف ثم يتم تمريرها إلى المريء ثم المعدة، الهدف من هذه العملية هو جمع المعلومات حول كيفية انتقال الطعام إلى المعدة عبر أنبوب المريء، يتحقق اختبار قياس الضغط من تناسق عضلات المريء وقوتها عندما يمر الطعام من خلالها، يساعد هذا الاختبار في تحديد أسباب اضطرابات البلع الأخرى لتوفير العلاج المناسب.