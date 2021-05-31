نصائح للتعامل مع مرض الكلى المزمن وطرق الوقاية

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القاهرة - سامية سيد - كيف يمكن التعامل مع مرض الكلى سؤال يبحث الكثيرون عن إجابته في ظل تصاعد أعداد المصابين بالكلى، في التقرير التالي سوف نتناول كيفية إدارة مرض الكلى المزمن، بالإضافة إلى نصائح حول الأعراض والاختبارات وطرق التشخيص ونصائح غذائية أساسية، حسب ما نشر فى موقع Onlymyhealth.



كيفية إدارة مرض الكلى المزمن؟ نصائح حول الأعراض والنظام الغذائي والوقاية

النصائح الأساسية للتعامل مع أمراض الكلى

يمكن السيطرة على تلف الكلى عن طريق الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، ويمكن القيام بذلك عادةً بمساعدة النظام الغذائي السليم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإذا لزم الأمر، الأدوية المضادة لمرض السكري، بما في ذلك الأنسولين، ويجب إجراء اختبارات بسيطة وأساسية مثل فحص البول، واليوريا في الدم، ومع ذلك، هناك خيارات علاجية متاحة الآن لإبطاء تقدم مرض الكلى.



أمراض الكلى

ما هو اختبار وظائف الكلى وكيف يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض الكلى؟

إذا كنت مصابًا بمرض مزمن في الكلى، فمن المهم للغاية اتباع نظام غذائي صحي لأن كليتيك لا تستطيعان إزالة الفضلات من جسمك بالطريقة التي ينبغي أن تفعلها، سيساعدك النظام الغذائي الصديق للكلى على البقاء بصحة جيدة لفترة أطول، تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح يرفع مستويات الصوديوم في مجرى الدم مما يؤدي إلى اختلال التوازن، يؤثر تناول الملح الزائد على قدرة الكلى على التخلص من الماء، يؤدي احتباس الماء المرتفع والضغط على الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم مما يؤدي إلى أمراض الكلى المزمنة، يجب أن يكون تناول الصوديوم المثالي 2-2.3 جرام – يوم.



أمراض الكلى

وقال الدكتور مانيشا ساهي - أستاذ ورئيس قسم أمراض الكلى، كلية الطب بالهند فى دراسة هندية:"يمكن أن يؤدي استهلاك أكثر من الكمية الموصي بها إلى ارتفاع ضغط الدم، مضيفا:"ينصح بتجنب تناول الأطعمة المالحة، علاوة على ذلك، يجب تقليل كمية الزيت لكل شخص شهريًا".

السيطرة على مرض السكري للحد من مرض الكلى المزمن

يجب على المرء أن يتحكم في مرض السكري وضغط الدم المرتفع، ومن المهم الحصول على العلاج في الوقت المناسب لأي عدوى في المسالك البولية وتصحيح أي مشاكل في الجهاز البولي، نحن بحاجة إلى تجنب أي أدوية تضر بالكلى ، وخاصة أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يشتريها الناس دون فهم تأثيرها بشكل صحيح.

يقول الدكتور إيه كيه بهالا - رئيس قسم أمراض الكلى ، مستشفى سير جانجا رام بالهند: "أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري يحتاجون إلى فحص لأمراض الكلى، بالإضافة إلى ذلك، إذا لاحظت تغيرات في عاداتك في التبول ، والانتفاخ ، وضباب الدماغ ، والغثيان وفقدان الشهية ، فمن الأفضل إجراء فحص للكلى".