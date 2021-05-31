فوائد السبانخ على صحتك ومناعتك

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر السبانخ من أفضل أنواع الخضراوات التي ينصح بتناولها دائمًا لتعزيز صحة الجسم والمناعة حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحد من خطر الإصابة بالامراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك، والذي ثبت أنه يخفض مستويات الجلوكوز، ويزيد من حساسية الأنسولين ، ويمنع التغيرات المؤكسدة التي يسببها الإجهاد لدى مرضى السكري.

ومن الفوائد الصحية لتناول السبانخ هي:

1:الوقاية من السرطان

تحتوي السبانخ والخضراوات الخضراء الأخرى على العديد من المواد والخصائص المهمة التي تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة .

2:منع الربو

تحتوى السبانخ على كمية عالية من البيتا كاروتين وبعض العناصر والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم والجهاز التنفسى وتحد من خطر الإصابة بالربو.

3:خفض ضغط الدم

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم ، يوصى باستخدام السبانخ للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يساعد البوتاسيوم في تقليل آثار الصوديوم في الجسم، و قد يكون تناول كمية منخفضة من البوتاسيوم عامل خطر قوي للإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم.

4:صحة العظم

ارتبط انخفاض تناول فيتامين ك بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام ، الاستهلاك الكافي لفيتامين K مهم للصحة الجيدة، حيث يعمل كمعدل لبروتينات مصفوفة العظام ، ويحسن امتصاص الكالسيوم، وقد تقلل كمية الكالسيوم التي تخرج من الجسم في البول.

5:يعزز انتظام الجهاز الهضمي

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف والماء ، وكلاهما يساعد على منع الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

6:بشرة وشعر صحيين

تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من فيتامين أ الذي يعمل على تعديل إنتاج الزيت في مسام الجلد وبصيلات الشعر لترطيب البشرة والشعر، هذا الزيت هو الذي يمكن أن يتسبب في ظهور حب الشباب ، فيتامين أ ضروري أيضًا لنمو جميع أنسجة الجسم ، بما في ذلك الجلد والشعر.

7:تحتوي السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يوفر بنية للبشرة والشعر ويعزز صحتهم، كما انه يحد من خطر الاصابة بالتهابات البشرة وفروة الراس.