شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب مختلفة للإصابة بألم الركبة.. منها تمزق الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الركبة من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصًا كبار السن، قد يكون ألم الركبة ناتجًا عن إصابة، مثل تمزق الرباط أو الغضروف يمكن أن تسبب أيضًا الحالات الطبية بما في ذلك التهاب المفاصل والنقرس والالتهابات ألما في الركبة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز أسباب الاصابة بألم الركبة هى:

1: الإصابات.

2:الرباط الصليبي الأمامي.

3:الغضروف الممزق.

4:يمكن أن تؤثر إصابة الركبة على أي من الأربطة أو الأوتار أو الأكياس المملوءة بالسوائل التي تحيط بمفصل الركبة وكذلك العظام والغضاريف والأربطة التي تشكل المفصل نفسه.

وتشمل بعض إصابات الركبة الأكثر شيوعًا ما يلي:

1:إصابة الرباط الصليبي الأمامي، وهو تمزق في الرباط الصليبي الأمامي أحد الأربطة الأربعة التي تربط عظم الساق بعظم الفخذ.

2:كسور، يمكن أن تنكسر عظام الركبة ب أثناء السقوط أو حوادث السيارات أيضًا ، يمكن للأشخاص الذين ضعفت عظامهم بسبب هشاشة العظام أن يصابوا أحيانًا بكسر في الركبة بمجرد تخطيهم بشكل خاطئ.

3:الغضروف الممزق، الغضروف المفصلي هو الغضروف المطاطي الصلب الذي يعمل كممتص للصدمات بين عظم الساق وعظم الفخذ. يمكن أن تتمزق إذا لويت ركبتك فجأة أثناء تحميل الوزن عليها.

3:التهاب كيسي الركبة، تسبب بعض إصابات الركبة التهابًا في الجراب ، وهي أكياس صغيرة من السوائل تعمل على توسيد الجزء الخارجي من مفصل الركبة بحيث تنزلق الأوتار والأربطة بسلاسة فوق المفصل.

4:التهاب الوتر الرضفي، يسبب التهاب الأوتار تهيجا والتهابًا لواحد أو أكثر من الأوتار والأنسجة الليفية السميكة التي تربط العضلات بالعظام، و يمكن أن يحدث هذا الالتهاب عندما يكون هناك إصابة في الوتر الرضفي ، والذي يمتد من الرضفة إلى عظم الساق ويسمح لك بالركل والجري والقفز، قد يصاب العداؤون والمتزلجين وراكبي الدراجات والمشتركين في رياضات وأنشطة القفز بالتهاب الوتر الرضفي.

قد يختلف موقع وشدة آلام الركبة حسب سبب المشكلة وتشمل العلامات والأعراض التي تصاحب ألم الركبة أحيانًا ما يلي:

1:انتفاخ وتيبس.

2:احمرار ودفء عند اللمس.

3:ضعف أو عدم استقرار.

4:أصوات الفرقعة أو الطحن.

5:عدم القدرة على فرد الركبة بالكامل.

6:لا تستطيع تحمل الوزن على ركبتك أو الشعور كما لو أن ركبتك غير مستقرة أو تنفجر.

7:لديك تورم ملحوظ في الركبة.

8:أن تصبح غير قادر على تمديد أو ثني ركبتك بالكامل.

9:لديك حمى، بالإضافة إلى احمرار وألم وتورم في ركبتك.

10:لديك ألم شديد في الركبة مرتبط بإصابة.