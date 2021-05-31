شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد للنوم بدون وسادة.. تمنع حب الشباب وآلام الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم بدون وسادة له فوائد عديدة على صحة العظام وصحة البشرة والصحة النفسية، فإن النوم بدون وسادة يجعل النوم أكثر جودة كما يجعل الجسم أكثر راحة، وأيضًا يجعل العمود الفقري أقوى، طبقًا لتقرير نشر في موقع Healthline.

وهناك فوائد كثيرة للنوم بدون وسادة لعل أبرزها مايلى: 1.يمنع حب الشباب

يسهم فى منع حب الشباب، فقد تكون الوسادة غير نظيفة ما ينتج عنه حب الشباب حيث يلتصق الكثير من الغبار والشوائب الأخرى بغطاء الوسادة.





2. منع التجاعيد على الوجه

تظهر التجاعيد بسبب الضغط عند استخدام الوسادة عند النوم، حيث يميل الوجه المتصل بالوسادة إلى التجعد، لذا فنجد أن الأشخاص الذين لا يستخدمون الوسادة هم أقل عرضة للإصابة بتجاعيد الوجه.

3. تجنب آلام الظهر

عندما ننام على وسادة سميكة، تؤدى إلى الشعور بألم في الظهر في اليوم التالي، لذا فإن عدم استخدام الوسادة للنوم هو أفضل دواء للوقاية من آلام الظهر وعلاجها.

4. منع آلام الرقبة

استخدام الوسادة للنوم هو المصدر الرئيسي لأمراض الكتف والرقبة، نظرًا لأنوضعية النوم الخاطئة، تسبب تلف في أعصاب الجسم.

5. تقوية العظام

يُعتقد أيضًا أن النوم بدون وسادة يساعد في تقويم بنية العظام التي لدينا وتطبيعها أيضًا





6. تحسين جودة النوم

النوم بدون وسادة، يؤثر ذلك على نوعية النوم من أجل منع المشاكل، مثل الأرق والاستيقاظ عند منتصف الليل.

7. منع الإجهاد

في بعض الأحيان يمكن أن يحدث الإجهاد أيضًا بسبب وضع النوم الخاطئ، لذا حاول أن تنام بدون وسادة لمنع ظهور التوتر.

8. منع الأرق

يمكن أن يساعدك النوم بدون وسادة أيضًا على منع الأرق وصعوبة النوم ليلاً، والذي يحدث بسبب نوعية النوم.