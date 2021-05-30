شكرا لقرائتكم خبر عن ركوب الدراجات دليلك لصحة جيدة .. يقوى قلبك ويخفض وزنك ويحميك من التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة رياضة ركوب الدراجات، تحمل العديد من الفوائد التي تتعلق بحرق السعرات الحرارية وضبط معدل ضربات القلب، وفقدان الوزن، كما يمكن لركوب الدراجات أن يزيد من قدرتك على التحمل ويقوي جسمك أيضًا ويشد عضلات ساقك الرئيسية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فمن أبرز فوائد ركوب الدراجات على صحتك الآتى:1.حرق السعرات الحرارية

يحرق ركوب الدراجات العديد من السعرات الحرارية،عن طريق حرق 75-670 سعرة حرارية في نصف ساعة، مما يساعدك فى إنقاص وزنك

2.الحفاظ على القلب والأوعية الدموية

يعد ركوب الدراجات باستمرار أمرًا ممتازًا لتحسين مستويات صحة القلب والأوعية الدموية، وعندما يصبح القلب والرئتان أقوى، ستتمكن من نقل الأكسجين بكفاءة مما يحسن مستوى اللياقة البدنية.

3.خفض دهون البطن

تعرف دهون البطن أيضًا باسم الدهون الحشوية الموجودة في أعماق جذعك، ترتبط هذه الدهون بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، لذا يمكن أن تساعد تمارين الدراجة على حرق دهون البطن وزيادة صحتك.

4. ضبط ضغط الدم

تساعدك رياضة ركوب الدراجات فى الحفاظ على قلبك وتنظيم الدم، كما تقلل من ضغط الدم وتمنع النوبات القلبية.





5.تقوية العضلات

ركوب الدراجة ليس مجرد وسيلة لحرق دهون البطن، إنما أيضًا طريقة لتحسين قوتك وتقوية العضلات وتحفيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأي أمراض، كما تقلل من ألم المفاصل والتهاباتها.

6.الحد من التوتر

ركوب الدراجات يعمل على خفض مستويات التوتر وتحسن حالتك المزاجية.

7.تحسن حركة الساقين

يعد ركوب الدراجات أمرًا صحيًا لتحسين الحركة ووظيفة الساق.

8.تحسين وظيفة الجهاز التنفسى

من الفوائد الأخرى للدراجة تقوية وظيفة التنفس وتحسينها وزيادة قدرتك على التحمل.