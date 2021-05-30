شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتخفيف حدة أعراض الصدفية أبرزها التعرض للشمس والابتعاد عن التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الصدفية من الأمراض ‫الجلدية المزمنة التى تصيب الكثير من البشر بنحو 2 إلى 3%، ويشتد هذا المرض خلال الطقس البارد فى موسم الشتاء بشكل كبير بسبب التغيرات الجوية، وتتمثل أعراض الصدفية فى ظهور طبقة كثيفة من القشور البيضاء المائلة إلى اللون الفضى تغطى مناطق من الجلد، والحكة، بالاضافة إلى تتطور الأعراض مع مرور الوقت لالتهاب فى المفاصل.

وذكر التقرير المنشور على موقع "health line" الطبى أن هناك عددًا من الخطوات التى يجب اتباعها لتقيل حدة أعراض الاصابة بمرض الصدفية ومن أبرزها:



اشعة الشمس

1 التعرض للشمس: ينصح المرضى باستغلال الأوقات التى تظهر بها الشمس خلال فصل الشتاء والتعرض لها كثيرًا لأنها من العلاجات المستخدمة فى علاج مرض صدفية الجلد.

2 الكريمات المرطبة: يساعد استخدام كريمات الترطيب فى علاج الحكة الناجمة عن جفاف الجلد، حيث تعمل على الحفاظ على مرونة الجلد، ومنع تشكل اللويحات.

3 الملابس القطنية: ينصح مرضى الصدفية بتجنب ارتداء الملابس الصوفية مباشرة على الجلد فى الشتاء لأنها تعمل على تهييج الصدفية، واستبدالها بالملابس المصنوعة من القطن الناعم، ولضمان التدفئة يمكن أن يرتدى المريض ملابس قطنية تحت الملابس الصوفية لمنع احتكاك الجلد بالصوف.

4 التقليل من التدخين والعصبية والتوتر والأفضل الابتعاد عنهم.

5 تجنب الاستحمام أو غسل اليدين بماء ساخن واستبداله بماء دافئ.

6 شرب الماء بكميات كافية.



شرب المياة

وأوضح التقرير أن أعراض الصدفية تشتد لدى برودة الطقس مع فصول الخريف والشتاء لعدد من الأسباب منها أن جهاز المناعة فى الأوقات الباردة يكون أكثر تحفزًا لمواجهة الفيروسات ‫والبكتيريا، ويؤدى فرط نشاط الجهاز المناعى إلى تفاقم حالة ‫الصدفية.

كما أن قلة التعرض لأشعة الشمس وارتداء الملابس التى تغطى الجسم ولا تعرضه للشمس، تقلل كمية الأشعة البنفسجية.