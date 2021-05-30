لخفض الوزن بشكل صحي.. إليك 9 نصائح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 10:23 مساءً - الوزن الزائد هو مشكلة يعاني منها الكثيرين، لذلك الأمر لا يتعلق فقط بخفض كمية الأكل للتحكم في السعرات الحرارية، بل بالتركيز على جودة الطعام.

9 نصائح لخفض الوزن بشكل صحي:

المزيد من الجهد البدني

إذا كنت ترغب في خفض وزنك بسرعة يجب عليك اغتنام كل فرصة لممارسة النشاط البدني، مثل ركوب الدراجة عوضا عن السيارة أو عند الذهاب للعمل، والصعود عبر الدرج عوضا عن المصعد، فكل حركة إضافية تقوم بها تساهم في حرق الدهون.

مضغ العلكة عند الشعور بالجوع

عندما تشعر برغبة شديدة في الأكل ولا تريد أن تضيف المزيد من السعرات يمكن أن تتناول علكة خالية من السكر عوضا عن قطعة شوكولاتة أو حلويات، يساعد مضغ العلكة على إشباع الرغبة في المضغ دون ملء البطن بالطعام.

تنشيط التمثيل الغذائي

إضافة إلى ممارسة الجهد البدني يمكن إضافة بعض التوابل إلى الطعام من أجل تسريع عملية الهضم، وينصح بإضافة الفلفل الحار أو القرفة أو الكركم أو الزنجبيل، وجميعها بهارات تضفي مذاقا رائعا على طبقك وتساهم في حرق الدهون.

الخردل عوضا عن الزبدة

توجد 75 سعرة حرارية في كل 10 غرامات من الزبدة، ولذلك يجب التفكير في بديل آخر عند تحضير السندويشات، الحل ليس الاعتماد على زيت الزيتون وكريمة الأفوكادو فحسب، بل أيضا في الخردل الذي يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية ويساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

جائع أم عطشان؟

أولئك الذين يعانون من رغبة دائمة في الأكل يجب عليهم ألا يستسلموا لهذا الشعور في كل الحالات، فكثيرا ما يخلط الإنسان بين الجوع والعطش، ينصح بشرب كوب من الماء، والانتظار قليلا، إذا تواصل شعورك بالجوع عندها يمكنك تناول وجبة خفيفة وصحية.

الحبوب الكاملة عوضا عن الدقيق الأبيض

يجمع الأطباء وخبراء التغذية على أن الحبوب الكاملة هي البديل الأفضل عن الدقيق الأبيض للمحافظة على صحتك ورشاقتك، والسبب هو أن الحبوب الكاملة لا تؤثر بالسلب على مستويات السكر في الدم، ولا تسبب الشعور بنوبات الجوع بعد وقت قليل من تناول الطعام، كما أن الحبوب الكاملة تحتوي على كميات أكبر من الفيتامينات والمعادن والألياف.

النوم 30 دقيقة إضافية

يعتبر النوم من العوامل المساعدة على حرق الدهون، ولكن كثيرين لا ينامون بشكل كاف، لذلك يختل نظامهم الغذائي ويشعرون بالجوع بسرعة، فاحرص على أن تنام ساعات كافية وسوف تشعر بالآثار الإيجابية على عملية الهضم وقوة العضلات.

فترة رياضة قصيرة كل صباح

قليلون هم الذين يطبقون هذه النصيحة، إلا أن ممارسة الرياضة الصباحية تسهل فقدان الوزن بشكل كبير، إذ تساعد حصة التمارين الصباحية على تنشيط الدورة الدموية وتنظم الرغبة في الأكل، كما أن هذا النظام يشجع على تناول الطعام الصحي ويزيد وقت الشعور بالشبع كامل اليوم.

لا تحرم نفسك بشكل مستمر

كل من يصر على حرمان نفسه من الأشياء التي يحبها لفترة طويلة ينتهي به الأمر غالبا للاستسلام لرغباته في تناول الطعام غير الصحي، مثل الشوكولاتة والحلويات، لذلك ينصح بتناولها من وقت لآخر.