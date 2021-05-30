شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع أعراض نوبة هلع مفاجئة؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه د. سامي العرجان استشاري علم النفس، نصائح مهمة في حالة الإصابة بأعراض هلع مفاجئة.
وقال العرجان عبر حسابه في “تويتر”، أنه في حالة ضيق التنفس تذكر أن ما يحدث شيء مؤقت ولن يدوم أكثر من 10 دقائق – كرر هذا في نفسك.
وفي حالة التنمل باليدين حاول أن تقبض على شيء صغير في يدك وتضغط عليه بكل قوة مثل القلم أو كرة.
أما في حالة الدوخة والإغماء فعليك أن تمدد كامل جسدك على الأرض وأفرد يداك وقدماك، وفي الأماكن العامة وتنفس بعمق.
بينما في حالة الغثيان والاستفراغ فعليك أن تجلس على الكرسي وأخفض رأسك باتجاه أقدامك.
وأخيراً في حالة فقدان السيطرة عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين ومارس تمارين التنفس العميق.
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