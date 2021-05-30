شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب الرمان مع التمر.. كيف يحميك من الإصابة بنوبة قلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة حيث يتم منع إمداد القلب بالدم فجأة، عادة ما يحدث ذلك بسبب جلطة دموية، وتشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان مع التمر يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك".

وهناك العديد من الآليات التي يمكنها قطع إمداد الدم إلى القلب، ولكن الأكثر شيوعًا هو تراكم مادة شمعية تسمى الكولسترول في الشرايين، كما تشير الأبحاث إلى أن تناول عصير الرمان والتمر يمكن أن يوفران الحماية ضد تراكم الكولسترول فى الدم بما يضر صحة القلب ومن ثم التقليل من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.

وفقًا لدراسة نُشرت بمجلة "Food & Function" فإن الجمع بين الرمان والتمر يمكن أن يوفران الحماية للجسم ضد تراكم الكولسترول فى الشرايين بما يضر صحة القلب، حيث أفاد الباحثون فى الدراسة بأن مزج الرمان مع التمر فى عصير واحد وتناوله يوفر أقصى قدر من الحماية ضد الإصابة بتصلب الشرايين الناتج عن تراكم الكولسترول الضار فى الدم.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الأشخاص الأصحاء يمكنهم الاستفادة من تناول مزيج من نصف كوب من عصير الرمان مع ثلاثة حبات تمر، كما أشاروا إلى فائدة طحن نوى التمر وإضافته إلى العصير أيضًا، ولكنه حتى بدون النوى، فإن هذا المزيج من الرمان مع التمر أفضل من تناول كل فاكهة على حدة.



نوبة قلبية

نصائح أخرى لتفادى خطر الإصابة بنوبة قلبية

يجب على الجميع اتباع نظام غذائي متوازن لمنع خطر الإصابة بنوبة قلبية مثل نظام "داش"، حيث تقول مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إن الأنظمة الغذائية القاسية قد لا توفر توازن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حيث إن حمية "داش" الغذائية تعتمد على تقليل الملح فى نظامك الغذائى وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم ، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

بجانب تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وشرب الحليب قليل الدسم، بجانب تناول بعض اللحوم والأسماك والبيض والفول وغيرها من مصادر البروتين، وتناول كميات معتدلة من الحبوب الكاملة والمكسرات، مع التقليل من الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون وعالية السكر.