شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الذهاب للفراش مبكرًا عن موعدك المعتاد يقلل الاكتئاب بنسبة 23% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد، عن أن هناك علاقة بين توقيت النوم والمزاج، حيث تبين أن النوم مبكرا ساعة واحدة عن موعد نومك المعتاد يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 23%، طبقًا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأكد الباحثون أن تلك الدراسة التي أُجريت على 840 ألف شخص، من قبل باحثين في جامعة كولورادو وهارفارد، تعطى مؤشرات على أهمية تغير النمط الزمني للأشخاص فى مواعيد النوم لأنه يؤثر على خطر الاكتئاب، كما يلعب دورًا أيضًا في التأثير على الصحة العقلية.

وأوضحت الدراسة أنه بعد الجائحة، تبدلت مواعيد النوم لدى الملايين ما أثر على الصحة النفسية وتغير المزاج،

وأظهرت الدراسات السابقة أن متلازمة البوم الليلي، بمعنى الشعور بالأرق فى أوقات متأخرة، تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالذين يستيقظون مبكرًا ، بغض النظر عن مدة نومهم.

وفحص الباحثون بيانات اختبارات الحمض النووي للمشاركين بالدراسة، لفحص الارتباطات الجينية وعلاقتها بالاستيقاظ مبكرًا وساعات النوم، ليجد الباحثون أن هناك أكثر من 340 متغيرًا وراثيًا تلعب دورًا فى الشعور بالاستيقاظ والرغبة بالنوم، لعل أبرزهم ما يسمى بـ"جين الساعة" PER2، والذى يؤثر على النمط الزمني للشخص.

واشار الباحثون إلى أن الجينات تلعب دورا فى اختيار مواقيت النوم بنسبة تتراوح من 12 الى 42 % لدينا.

واستند الباحثون إلى البيانات الجينية غير المحددة عن هذه المتغيرات لما يصل إلى 850 ألف فرد، تم تزويدها بأجهزة تتبع النوم القابلة للارتداء لمدة سبعة أيام، للتعرف على مدى تأثير الجينات فى مواعيد النوم والاستيقاظ.

وتوصل الباحثون إلى أن الذهاب إلى الفراش مبكرا ساعة واحدة عن موعدك المعتاد يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب .