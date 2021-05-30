الارشيف / صحة ورشاقة

دراسة: الذهاب للفراش مبكرًا عن موعدك المعتاد يقلل الاكتئاب بنسبة 23%

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الذهاب للفراش مبكرًا عن موعدك المعتاد يقلل الاكتئاب بنسبة 23% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد، عن أن هناك علاقة بين توقيت النوم والمزاج، حيث تبين أن النوم مبكرا ساعة واحدة عن موعد نومك المعتاد يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 23%، طبقًا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

8c883261a2.jpg

وأكد الباحثون أن تلك الدراسة التي أُجريت على 840 ألف شخص، من قبل باحثين في جامعة كولورادو وهارفارد، تعطى مؤشرات على أهمية تغير النمط الزمني للأشخاص فى مواعيد النوم لأنه يؤثر على خطر الاكتئاب، كما يلعب دورًا أيضًا في التأثير على الصحة العقلية.

وأوضحت الدراسة أنه بعد الجائحة، تبدلت مواعيد النوم لدى الملايين ما أثر على الصحة النفسية وتغير المزاج،

وأظهرت الدراسات السابقة أن متلازمة  البوم الليلي، بمعنى الشعور بالأرق فى أوقات متأخرة، تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالذين يستيقظون مبكرًا ، بغض النظر عن مدة نومهم.

وفحص الباحثون بيانات اختبارات الحمض النووي للمشاركين بالدراسة، لفحص  الارتباطات الجينية وعلاقتها بالاستيقاظ مبكرًا وساعات النوم، ليجد الباحثون أن هناك أكثر من 340 متغيرًا وراثيًا تلعب دورًا فى الشعور بالاستيقاظ والرغبة بالنوم، لعل أبرزهم ما يسمى بـ"جين الساعة" PER2، والذى يؤثر على النمط الزمني للشخص.

8790e636a7.jpg

واشار الباحثون إلى أن الجينات تلعب دورا فى اختيار مواقيت النوم بنسبة تتراوح من 12 الى 42 % لدينا.

واستند  الباحثون إلى البيانات الجينية غير المحددة عن هذه المتغيرات لما يصل إلى 850 ألف فرد، تم تزويدها بأجهزة تتبع النوم القابلة للارتداء لمدة سبعة أيام، للتعرف على مدى تأثير  الجينات فى مواعيد النوم والاستيقاظ.

وتوصل الباحثون إلى أن الذهاب إلى الفراش مبكرا ساعة واحدة عن موعدك المعتاد يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا