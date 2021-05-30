ما هو الصيام المتقطع وكيف يعمل لإنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع هو نظام غذائي لإنقاص الوزن تقوم فيه بالتبديل بين الصيام وتناول الطعام وفقًا لجدول منتظم، وقد كشفت الأبحاث عن أن الصيام المتقطع هو وسيلة للتحكم في وزنك وله فوائد صحية للوقاية من الأمراض، في هذا التقرير نتعرف على الصيام المتقطع وكيف يعمل لإنقاص الوزن، وفقاً لموقع جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية.



الصيام المتقطع

ما هو الصيام المتقطع؟

تركز العديد من الأنظمة الغذائية على ما نأكله، لكن الصيام المتقطع هو خطة غذائية تتعلق بوقت تناول الطعام مع الصيام المتقطع، لا تأكل إلا في وقت محدد مع الصيام لعدد معين من الساعات كل يوم، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع جسمك على حرق الدهون وتشير الدلائل العلمية إلى بعض الفوائد الصحية أيضًا.



الصيام المتقطع

كيف يعمل الصيام المتقطع؟

هناك عدة طرق مختلفة لأداء الصيام المتقطع، لكنها تعتمد جميعها على اختيار فترات زمنية منتظمة لتناول الطعام والصيام.

على سبيل المثال، قد تحاول تناول الطعام لمدة ثماني ساعات فقط كل يوم والصيام لبقية الوقت أو قد تختار تناول وجبة واحدة فقط يوميًا يومين في الأسبوع هناك العديد من المواعيد المختلفة للصيام المتقطع.

بعد ساعات من عدم تناول الطعام، يستنفد الجسم مخازن السكر ويبدأ في حرق الدهون.

يعمل الصيام المتقطع عن طريق إطالة الفترة التي يحرق فيها جسمك السعرات الحرارية المستهلكة خلال وجبتك الأخيرة ويبدأ في حرق الدهون.



الصيام المتقطع

خطط الصيام المتقطع

من المهم مراجعة طبيبك قبل البدء في الصيام المتقطع. يمكنك اختيار نهج يومي يقصر تناول الطعام اليومي على فترة واحدة من ست إلى ثماني ساعات كل يوم على سبيل المثال ، قد تختار تجربة صيام 16/8: الأكل لمدة ثماني ساعات والصيام 16 ساعة.

طريقة أخرى، تُعرف باسم نهج 5: 2 ، تتضمن تناول الطعام بانتظام خمسة أيام في الأسبوع. في اليومين الآخرين، تحدد نفسك بوجبة واحدة 500-600 سعرة حرارية.

على سبيل المثال، إذا اخترت تناول الطعام بشكل طبيعي في كل يوم من أيام الأسبوع باستثناء يومي الاثنين والخميس، حيث ستكون أيام الوجبة الواحدة.

تظهر الأبحاث أن الأمر قد يستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع قبل أن يعتاد الجسم على الصيام المتقطع.



الصيام المتقطع

ماذا يمكنك أن تأكل أثناء الصيام المتقطع؟

خلال الأوقات التي لا تتناول فيها الطعام، يُسمح بالماء والمشروبات التي لا تحتوي على سعرات حرارية مثل القهوة والشاي.

وأثناء فترات الأكل، الأكل بشكل طبيعي بأطعمة صحية، حيث أن الصيام المتقطع يسمح بتناول مجموعة من الأطعمة المختلفة والاستمتاع بها.

فوائد الصيام المتقطع

تظهر الأبحاث أن فترات الصيام المتقطع تفعل أكثر من حرق الدهون، عندما تحدث تغييرات مع مفتاح التمثيل الغذائي هذا ، فإنه يؤثر على الجسم والدماغ.

كشفت إحدى الدراسات نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية عن بيانات حول مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بالصيام المتقطع وتشمل هذه حياة أطول، وجسمًا أكثر رشاقة، وعقلًا أكثر حدة وتركيزًا.

تحدث أشياء كثيرة أثناء الصيام المتقطع والتي يمكن أن تحمي الأعضاء من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والاضطرابات التنكسية العصبية المرتبطة بالعمر، وحتى مرض التهاب الأمعاء والعديد من أنواع السرطان.

فيما يلي بعض فوائد الصيام المتقطع التي كشفت عنها الأبحاث حتى الآن:

-تحسين التفكير والذاكرة اكتشفت الدراسات أن الصيام المتقطع يعزز الذاكرة العاملة لدى الحيوانات والذاكرة اللفظية عند البالغين.

-صحة القلب أدى الصيام المتقطع إلى تحسين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة بالإضافة إلى القياسات الأخرى المتعلقة بالقلب.

-تحسين الأداء البدني أظهر الشبان الذين صاموا لمدة 16 ساعة فقدانًا للدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات. أظهرت الفئران التي تم تغذيتها في أيام بديلة قدرتها على التحمل بشكل أفضل في الجري.

-مرض السكري والسمنة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أدى الصيام المتقطع إلى منع السمنة وفي ست دراسات موجزة ، فقد البشر البالغون البدينون الوزن من خلال الصيام المتقطع.

-صحة الأنسجة في الحيوانات ، أدى الصيام المتقطع إلى تقليل تلف الأنسجة في الجراحة وتحسين النتائج.

هل الصيام المتقطع آمن؟

الصيام المتقطع ليس مناسباً للجميع، لذا قبل تجربة الصيام المتقطع يجب عليك استشارة طبيبك أولاً، يجب على بعض الناس الابتعاد عن تجربة الصيام المتقطع وهم:

-الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

-النساء الحوامل أو المرضعات.

-مرضى السكري أو مشاكل السكر في الدم.

-أولئك الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل.