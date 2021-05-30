شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعراض المتشابهة بين كورونا وداء الرشاشيات.. إزاى تفرق بينهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور الفطريات السوداء والبيضاء والصفراء، أثار خطر ظهور نوع جديد من الإصابات الفطرية يسمى داء الرشاشيات الخوف بين مرضى كورونا المتعافين بالهند حيث تم الإبلاغ عن 8 حالات من داء الرشاشيات الأنفي، الذي يصيب الجيوب الأنفية من مستشفيين حكوميين في فادودارا، جوجارات خلال الأسبوع الماضي مثل الفطريات السوداء حيث يُلاحظ داء الرشاشيات في الغالب في حالات كورونا أو أولئك الذين تعافوا مؤخرًا من المرض قد تزيد حالات الإصابة الفطرية المتزايدة إلى استخدام الكورتيزون لعلاج عدوى فيروس كورونا الشديدة وكذلك استخدام المياه غير المعقمة لترطيب إمدادات الأكسجين، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ما هو داء الرشاشيات؟

داء الرشاشيات إصابة تسببها نوع من الفطريات تسمى الرشاشيات توجد هذه الفطريات بشكل شائع في البيئة ولكنها لا تؤدي إلى أي نوع من العدوى لدى الفرد السليم، ومع ذلك عندما يتنفس الشخص المصاب بضعف المناعة أو عدوى الرئة الجراثيم ، فقد يصاب بردود فعل تحسسية والتهابات في الرئة بسبب ذلك.

في الحالات الشديدة يمكن أن ينتشر إلى الأوعية الدموية وما بعدها، وتعتمد أعراض هذه الإصابة الفطرية الجديدة على نوع داء الرشاشيات الذي يصاب به الشخص وهناك أنواع مختلفة من داء الرشاشيات تؤثر على الجسم بطرق مختلفة.

بعض الأنواع والأعراض الشائعة لهذه الإصابة الفطريةحمى وقشعريرة

الحمى والقشعريرة هي الأعراض الأولية لفيروس كورونا الذي يستمر لمدة 4-5 أيام في الحالات الخفيفة، وعند علاج كورونا، يحاول الأطباء أولاً السيطرة على الحمى إذا عادت الحمى بعد الإصابة، فقد يكون ذلك بسبب الإصابة الفطرية.

ضيق في التنفس

عندما ينتشر الفطر إلى الرئتين، قد يبدأ في إتلاف الأنسجة ، مما يجعل التنفس بشكل صحيح أمرًا صعبًا يمكن أن يشير الشعور بضيق التنفس أو ضيق التنفس إلى انتشار الفطريات إلى الرئتين.

سعال مصحوب بالدم

إذا سبقت الإصابة الرئتين، فقد يضطر الشخص المصاب إلى التعامل مع السعال المستمر في بعض الحالات، قد يسعلون أيضًا كميات صغيرة من الدم.

الصداع أو أعراض العين

يدخل العفن الجسم عن طريق الأنف يؤثر بشكل أساسي على الجيوب الأنفية والرئتين ثم يتحرك نحو الدماغ قد يسبب هذا صداعًا وتهيجًا أو ألمًا في العين.

التعب

قد يجعلك نظام المناعة الضعيف في حد ذاته تشعر بالتعب إلى جانب ذلك ، إذا كنت مصابًا بالفطر، فقد تعاني من متلازمة التعب المزمن حتى أداء مهمة يومية بسيطة سيكون صعبًا عليك.

الآفات الجلدية

يمكن أن تنتشر الإصابة الفطرية أيضًا على الجلد ما يؤدي إلى تهيج واحمرار وتورم وبثور وحكة.

التشخيص والعلاج

قد يكون تشخيص ورم الرشاشيات أو داء الرشاشيات الغازي صعبًا لأن الأعراض تحاكي أنواعًا أخرى من عدوى الرئة توجد هذه الفطريات بشكل شائع في جميع البيئات ولكن يصعب تمييزها عن بعض القوالب الأخرى تحت المجهر قد يصف الأطباء عمومًا خزعة لأخذ عينات واختبار أنسجة الرئة قد تتضمن الاختبارات الأخرى اختبارات الدم لاختبار جزيئات الفطر، والأشعة السينية للصدر، والأشعة المقطعية للرئتين وصمة البلغم لفحص مخاط الشعب الهوائية.

إذا تم اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة، يمكن علاجها بسهولة بمساعدة الأدوية وفقًا للخبير، فإن علاج داء الرشاشيات هو نفسه الفطريات السوداء والبيضاء ولكن إذا انتشرت الإصابة إلى أجزاء أخرى من الجسم، فإن الجراحة هي الخيار الوحيد المتاح.