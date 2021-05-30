شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خزعة عنق الرحم ومتى يطلبها الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خزعة عنق الرحم هي إجراء لإزالة الأنسجة من عنق الرحم لفحص الحالات غير الطبيعية أو السرطانية أو سرطان عنق الرحم، وعنق الرحم هو الجزء السفلي الضيق من الرحم، والخزعة هي إزالة عينة من الأنسجة للاختبار كما يمكن استخدامها أيضًا لإزالة الأنسجة غير الطبيعية تمامًا وعلاج الخلايا التى قد تتحول إلى سرطان، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على خزعة عنق الرحم، وفقاً لموقع جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

لماذا يتم إجراء خزعة من عنق الرحم؟

يمكن إجراء خزعة عنق الرحم عند اكتشاف تشوهات أثناء فحص الحوض يمكن إجراء ذلك أيضًا إذا تم العثور على خلايا غير طبيعية أثناء اختبار عنق الرحم.

قد يتطلب الاختبار الإيجابي لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أخذ خزعة من عنق الرحم.

فيروس الورم الحليمي البشري هو نوع من العدوى المنقولة جنسياً يمكن أن تسبب أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري سرطان عنق الرحم وأنواع أخرى أقل شيوعًا من سرطانات الأعضاء التناسلية.

غالبًا ما يتم إجراء خزعة عنق الرحم كجزء من منظار المهبل وهذا ما يسمى أيضًا بخزعة عنق الرحم الموجهة بالمنظار المهبلي.

يستخدم المنظار المهبلى أداة ذات عدسة خاصة للنظر إلى أنسجة عنق الرحم.

يمكن إجراء خزعة من عنق الرحم للعثور على خلايا سرطانية أو محتملة التسرطن فى عنق الرحم تسمى الخلايا التى تبدو غير طبيعية ولكنها ليست سرطانية بعد، محتملة التسرطن.

قد تكون هذه الخلايا غير الطبيعية هي العلامة الأولى للسرطان التى قد تتطور بعد سنوات.

يمكن أيضًا استخدام خزعة عنق الرحم لتشخيص هذه الحالات والمساعدة في علاجها:

-نمو غير سرطاني على عنق الرحم

-الثآليل التناسلية قد يعني ذلك أنك مصاب بفيروس الورم الحليمي البشري فيروس الورم الحليمي البشري هو عامل خطر للإصابة بسرطان عنق الرحم.