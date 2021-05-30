شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء:يجب أن تحتوى ملصقات الطعام على معلومات السكر والملح لمنع سمنة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "TimesNowNews"، عن أنه يجب أن تحتوي ملصقات الطعام على معلومات دقيقة عن السكر والملح للوقاية من السمنة لدى الأطفال، قد يؤدي تراكم الدهون الزائدة في الجسم إلى الإصابة بالسمنة لدى الأطفال ما قد يعرض الطفل لخطر الإصابة بظروف صحية قاسية كشخص بالغ.

وقال الموقع، بصفتك أحد الوالدين، فإن أحد أكبر المخاوف المتعلقة بالأطفال هو نظامهم الغذائي لأن ضمان نظام غذائي متوازن ومغذي هو إحدى الخطوات الأساسية نحو ضمان صحتهم، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير خاضع للإشراف إلى الإصابة بالسمنة لدى الأطفال.

قالت الدكتورة ريكا هاريش، رئيسة الأكاديمية الهندية لطب الأطفال: "ما لا يقل عن 15% من الأطفال في الهند يعانون من السمنة أو زيادة الوزن وسترتفع هذه الأرقام باطراد إذا تركت دون رادع، مضيفة، نحن بحاجة إلى سياسة قوية تنظم المكونات الضارة في المعالجة الفائقة، والأطعمة المعلبة بما في ذلك الملصقات الغذائية التي يمكن أن تساعد الآباء على اتخاذ قرار مستنير ".

عادة، يؤدي الاستهلاك المتزايد للأغذية غير الصحية أو المصنعة إلى جانب الخمول البدني إلى هذه السمنة التي يمكن الوقاية منها، وهي تبرز بسرعة باعتبارها أخطر تحدٍ للصحة العامة في القرن الحادي والعشرين، وقد أظهرت الدراسات أن 75-80 % من الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة تظل بدينة مثل البالغين وتتعرض لخطر الإصابة بأمراض غير معدية مختلفة

دقة الملصقات الغذائية - ما سبب أهميتها؟

من الصعب نسبيًا تقييد النظام الغذائي للأطفال وإجبارهم على الامتناع عن الوجبات السريعة، ومع ذلك، فإن معرفة ما يأكلونه يثبت أنه عامل حاسم لكثير من الآباء، أحد أسباب تقديم ملصقات الطعام هو إعطاء المستهلكين معلومات واضحة حول ما يستهلكونه، غالبًا ما تحتوي الأطعمة السريعة والأطعمة المعلبة على كمية غير صحية من الملح والسكر، وقد يؤدي الاستهلاك غير الخاضع للإشراف إلى الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، قد يؤدي العرض غير الدقيق للحقائق التغذوية إلى استهلاك ضار لها قد لا يكون مفيدًا للصحة.

قال الدكتور أوميش كابيل، أستاذ علم الأوبئة الإكلينيكي، بالمعهد الهندي للعلوم (ILBS)، "يجب أن توفر ملصقات الطعام إرشادات واضحة، موضحا إن سهولة فهم الملصقات التي تتضمن قطعًا غذائية قائمة على الأدلة هي حاجة الساعة وستقطع شوطًا طويلاً لمعالجة أزمة السمنة لدى الأطفال في البلاد ".

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من السمنة لدى الأطفال:

أولا: شجع الأطفال على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قليل السكر والأطعمة المصنعة.

ثانيا: يجب تشجيع شرب كميات كافية من الماء، يمكن تحقيق ذلك من خلال عمل مخطط يومي للترطيب.

ثالثا: يجب أن يتبع الأطفال روتينًا منتظمًا للتمارين الرياضية، يعد الخمول البدني أحد الأسباب الرئيسية لتطور السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل العظام.

رابعا: يجب التركيز على الجسم السليم، وليس على أهداف الوزن.

يجب أن يكون التعامل مع الوزن هو النهج الشامل للعائلة، وليس فقط نهج الطفل لأنه قد يؤدي إلى جعل الطفل يشعر بالعزلة وعدم التحفيز.