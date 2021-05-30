شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السجائر تقتل 960 شخصا يوميا فى 8 دول بأمريكا اللاتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب استهلاك السجائر في 960 حالة وفاة يوميًا في 8 دول بأمريكا اللاتينية، بالاضافة إلى إصابة الملايين بأمراض يسببها التدخين، وفقا لدراسة أرجنتينية.

وأشارت صحيفة "النورتى" إن معهد الفعالية السريرية والصحية (IECS) ، في بوينس آيرس ، بالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات العامة من مختلف البلدان ، في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والمكسيك وبيرو، قاموا بهذه الدراسة التى أكدت إن السجائر تسبب 123 حالة وفاة يوميا فى الارجنتين و52 فى تشيلى و83 فى كولومبيا ، و443 فى البرازيل ، و6 فى كوستاريكا و19 فى الاكوادور ، و173 فى المكسيك ، و61 فى بيرو.

وبالتالي ، فإن الوفيات المرتبطة بالتدخين تبلغ نسبة حدوثها بين 9٪ ، كما في حالة كوستاريكا و 22٪ كما هو الحال في بيرو ، من إجمالي عدد وفيات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا في المنطقة.

وقال أندريس بيكون لمعهد الفعالية السريرية والصحية الأرجنتينية ، إن "التدخين تعتبر مشكلة صحية عامة رئيسة ، ولمعالجتها بكفاءة من خلال السياسات العامة، من الضرورى ان يكون لديك دليل يحدد تأثيره".

تسبب هذه المشكلة في الأرجنتين حوالي 225000 حالة سنوية من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والسرطان والالتهاب الرئوي وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفى تشيلى ، يبلغ عدد الذين يمرضون كل عام 120الف ، في كولومبيا 164 الف ، في البرازيل 1.1 مليون نسمة ، في كوستاريكا ، 16 الف شخص ، في الإكوادور 50الف ؛ فى المكسيك 429 الف ؛ وفي بيرو 125 الف.

حدد البحث أيضًا أنه في البلدان الثمانية المشمولة في الدراسة ، فإن التكاليف التي يستتبعها التدخين بالنسبة للأنظمة الصحية والاقتصاد ، بما في ذلك التكاليف المباشرة للرعاية الطبية للأمراض التي يسببها ، وفقدان إنتاجية العمل ورعاية الأسرة ، تصل إلى مستوى إقليمي. 46346 مليون دولار.

في البلدان المختلفة التي خضعت للدراسة ، بالكاد يغطي جباية ضرائب السجائر ما بين 5 و 30٪ من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التدخين.

قال الخبير الاقتصادي ألفريدو بالاسيوس ، منسق اقتصاديات الصحة في IECS: "بشكل عام ، سعر السجائر منخفض في دول أمريكا اللاتينية وهناك مجال لزيادة ضرائب التبغ".

لاحظ بالاسيوس ، المؤلف الرئيسي للدراسة ، أن "منظمة الصحة العالمية تؤكد أن رفع أسعار منتجات التبغ من خلال الضرائب هو أفضل إجراء لردع استهلاكها وتقليل آثارها الضارة على المجتمع".

وبهذا المعنى ، توقعت الدراسة أنه في البلدان الثمانية التي تم تحليلها ، فإن زيادة سعر السجائر بنسبة 50٪ من خلال الضرائب سيكون له فائدة اقتصادية إجمالية في 10 سنوات تبلغ 61.870 مليون دولار ويمكن أن يمنع 278.721 حالة وفاة في سياق واحدة من كل منها.