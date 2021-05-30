منظمة "الصحة العالمية": المدخنون أكثر عرضة للوفاة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد يعد سببا إضافيا للإقلاع عن التدخين.



ويأتي ذلك قبل اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو/أيار، الموافق الإثنين.

ونقلت المنظمة عن مديرها الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف تصريحاته التي يقول فيها: "خطر الإصابة بمسارات مرضية صعبة لفيروس كوفيد- 19 والوفاة يزداد بالنسبة للمدخنين بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بغيرهم".

وتابع رئيس المنظمة: "لذا يعد الإقلاع عن التدخين أفضل شيء يمكن للمدخنين القيام به من أجل الحد من خطر الإصابة بمسارات خطيرة لفيروس كوفيد 19 وكذلك خطر الإصابة بأمراض سرطانية وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي".

وبحسب تقديرات المنظمة، هناك على مستوى العالم 1.3 مليار مدخن، ويموت أكثر من 8 ملايين شخص سنويا بسبب تدخين التبغ، من بينهم 1.2 مليون شخص تقريبا لا يدخنون بأنفسهم، ولكنهم يتعرضون لآثار التدخين من آخرين في محيطهم.

وأضافت بيانات منظمة الصحة العالمية أن أغلب مدخني التبغ موجودون في الصين، بواقع 306 ملايين شخص تقريبا.