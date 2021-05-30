كورونا في ليبيا.. 366 إصابة جديدة و9 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 366 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 358 شخصًا، و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 174 إصابة و235 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 185 ألفًا و181 شخصًا، بينهم 10 آلاف و419 حالة نشطة، وتوفي 3125 شخصًا.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، أكد أن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحًا انخفاضًا في الإصابات، وارتفاعًا في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.