شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العامة بإنجلترا: لقاح كورونا منع 13 ألف وفاة و40 ألف من دخول المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات أن لقاحات كورونا حالت دون وفاة أكثر من 13 ألف شخص، كما أن اللقاح منع ما يقرب من 40 ألف شخص فوق 65 عامًا في إنجلترا من الحاجة إلى دخول المستشفى، وفقًا لأرقام الصحة العامة في إنجلترا "PHE".

وقالت صحيفة الإندبندنت، تكشف الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) أنه حتى 13 مايو، منعت اللقاحات ما يقدر بنحو 39700 شخص في إنجلترا تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر من الحاجة إلى العلاج في المستشفى، وأنقذت 13200 شخصًا بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: "لقد قدروا هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه خلال الأسبوع الماضي منع برنامج التطعيم 200 حالة وفاة أخرى ومنع 600 شخص آخر من دخول المستشفى، مشيرًا إلى أن الجمع بين هذه الأرقام يعني أنه تم منع 13200 حالة وفاة وإدخال 39700 حالة إلى المستشفى من خلال برنامج اللقاح.

قارن تحليل الصحة العامة في انجلترا PHE عدد الوفيات المرصود بعدد الوفيات التي كان من المتوقع أن يتم توقعها إذا لم يتم إعطاء لقاح كورونا خلال هذه الفترة الزمنية.

باستخدام هذه الطريقة، قدرت الصحة العامة بانجلترا PHE أنه تم إنقاذ 11200حياة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 وما فوق، و1700 لمن تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 79 و300 في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عامًا

عندما يتعلق الأمر بدخول المستشفيات، تم منع حوالي 4900 حالة دخول لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا، و15600حالة بين من تتراوح أعمارهم بين 75 و84 عامًا، و19200 حالة لمن تبلغ أعمارهم 85 عامًا أو أكثر.