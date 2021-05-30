شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمرض التصلب المتعدد.. اعرف مراحل المرض الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد، عندما يستهدف جهاز المناعة في الجسم بشكل غير طبيعي، الجهاز العصبي المركزي (CNS) يؤدي الهجوم على الجهاز العصبي المركزي إلى إتلاف المايلين والألياف العصبية التي يحميها المايلين، ويعطل التلف أو يشوه النبضات العصبية المرسلة إلى النخاع الشوكي.

وفى اليوم العالمى للتصلب العصبى المتعدد ذكر موقع healthline أربع مراحل مختلفة لمرض التصلب المتعدد يمر بها المريض وهى:

1:متلازمة المعزولة سريريًا (CIS)

هذه هي الحلقة الأولى من الأعراض الناجمة عن الالتهاب وتلف الميالين الذي يغطي الأعصاب في الدماغ أو النخاع الشوكي، إذا أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي نوبة أخرى في الماضي، فيمكن إجراء تشخيص لمرض التصلب العصبي المتعدد.

2: مرض التصلب العصبي المتعدد (RRMS)

والانتكاس تحويل بين نوع MS عمومًا يتبع نمطًا يمكن التنبؤ به، مع الفترات التي ساءت الأعراض ومن ثم تحسين في النهاية، قد يتطور إلى مرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي الثانوي

وفقًا لجمعية التصلب المتعدد الوطنية(NMSS) ، تم تشخيص حوالي 85 بالمائة من الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد في البداية بمرض التصلب العصبي المتعدد الناكس.

يعاني الأشخاص المصابون بـ RRMS من نوبات (انتكاسات) مرض التصلب العصبي المتعدد. بين الانتكاسات، ولديهم فترات مغفرة على مدى عقود قليلة ، من المرجح أن يتغير مسار المرض ويصبح أكثر تعقيدًا.

3:التصلب المتعدد الثانوي التقدمي (SPMS)

يمكن أن يتطور مرض التصلب العصبي المتعدد الناكس إلى شكل أكثر عدوانية من المرض، سيستمر بعض أولئك الذين يعانون من الشكل الانتكاس والراكمي للحالة في تطوير مرض التصلب العصبي المتعدد التدريجي الثانوي، و يحدث هذا بشكل عام في غضون 10 سنوات من التشخيص الأول.

في مرض التصلب العصبي المتعدد المترقي الثانوي، قد لا يزال الناس يعانون من الانتكاسات ويلي ذلك تعافي جزئي أو فترات تعافي ، لكن المرض لا يختفي بين الدورات، بدلا من ذلك، فإنه يزداد سوءا.

4:التصلب المتعدد الأولي التقدمي (PPMS)

يتم تشخيص ما يقرب من 15 في المائة من الأشخاص بشكل غير شائع نسبيًا من المرض، ويطلق عليه مرض التصلب العصبي المتعدد الأولي التقدمي.

يتميز هذا الشكل بتطور بطيء وثابت للمرض ويعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد الأولي المتقدم من ثبات عرضي في أعراضهم بالإضافة إلى تحسينات طفيفة في الوظيفة تميل إلى أن تكون مؤقتة، وهناك اختلافات في معدل التقدم بمرور الوقت.

وهناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج المتاحة للشخص المصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد، يمكن لطبيبك وفريقك الطبي مساعدتك في العثور على أفضل مجموعة من العلاجات لإدارة الأعراض وتحسين نوعية حياتك.

تشمل العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية ما يلي:

1:مسكنات الألم، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين.

2:ملينات للبراز، للاستخدام غير المتكرر.

العلاج البدني

1:مرخيات العضلات

2:ممارسه الرياضة.

3:اليوجا.

4:العلاج بالإبر.

5:تقنيات الاسترخاء.