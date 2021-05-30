أعراض تحسس طفلك من نوع معين من الطعام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 01:34 مساءً - يمكنك أن تدخلي الطعام الصلب لطفلك في عمر ستة أشهر، وخلال هذا التحول في النظام الغذائي للرضيع قد يعاني من التحسس، ولذلك يجب أن تعرفي أعراض تحسس طفلك من طعام ما، وكذلك كيف يمكن أن تدخلي الطعام بالتدريج لتكتشفي أعراض تحسسه ويساعدك الدكتور اشرف خميس، إختصاصي طب الأطفال في التعرف على أعراض التحسس عند الرضع كالآتي.

أعراض تحسس الرضيع من الطعام الجديد

تسمية

القيء

المغص، والانتفاخ والغازات.

قد يعاني الرضيع من اسهال او امساك.

وقد يعاني من حالة اختناق وصعوبه تنفس.

وقد يظهر الطفح الجلدي الذي يعتبر أهم أعراض التحسس وأكثرها ظهوراً.

كيف تعالجي تحسس الرضيع من الطعام؟

قومي بمرحلة التلحيس لمنع التحسس

تبدأ الأم بمرحلة دخول الطعام الخارجي على شكل " تلحيس" في عمر أربعة أشهر للطفل".

أي طعام جديد يتم تقديمه للطفل بكميات صغيرة جداً وعلى مدار ثلاثة أيام ومراقبة أي أعراض تظهر عليه.

في حال تحسس الرضيع من أي نوع من أنواع الطعام، يجب أن تقومي بالتوقف عن تقديمه للطفل لمدة شهر، وبعد ذلك قومي بتقديمه للطفل، وفي حال ظهرت أعراض التحسس فلا تقدميه له قبل أن يتم عمر السنة.

لا تخلطي صنفين من الطعام الصلب للرضيع ما لم تتأكدي من أنه لا يعاني من حساسية من أحدهما حسب الطريقة السابقة.

فيجب تجربة كل صنف من الطعام الخارجي لمدة ثلاثة أيام على حدة حتى تتأكدي من عدم تحسس الطفل.

شروط ادخال الطعام الصلب للرضيع

يجب أن يكون قادراً على صلب رأسه