مسؤول ألماني يدعو لاتخاذ قرار بشأن اللقاح الروسي

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، لاتخاذ قرار سريع بشأن التصريح باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد، داخل الاتحاد الأوروبي.



وقال زودر، الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا وهو حزب شريك بالائتلاف الحاكم الألماني، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "محرك التطعيم يجب ألا يتعرض لأي اضطراب. لابد من الإسراع في اتخاذ إجراء بشأن لقاح سبوتنيك في بصفة خاصة".

وتابع السياسي الألماني البارز: "يجب ألا يكون هناك تباطؤ لأسباب أيديولوجية بحتة".

وذكرت الصحيفة الألمانية استناداً إلى دوائر حكومية، تتوقع هيئات معنية بإصدار الترخيص، اتخاذ قرار فيما يبدو في سبتمبر(أيلول) على أقرب تقدير، وذلك بسبب نقص البيانات.

يشار إلى أن اللقاح مسجل بالفعل في السوق الروسية وفي نحو 70 دولة أخرى منذ 9 أشهر.

وتقوم وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) حالياً بفحص إصدار ترخيص لاستخدام اللقاح بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وحتى دون هذا الترخيص تستخدم كل من المجر وسلوفاكيا اللقاح الروسي بالفعل.