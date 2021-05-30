شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن لقاح جونسون الذى وافقت عليه بريطانيا.. يحقق فاعلية 85% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت بريطانيا على استخدام لقاح فيروس كورونا أحادى الجرعة من شركة جونسونJohnson للاستخدام في المملكة المتحدة، بعد أن أظهر اللقاح، الذي صنعته شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، إنه فعال بنسبة 67 % بشكل عام في الوقاية من كورونا المعتدل إلى الشديد ويعتقد أنه فعال بنسبة 85 % في الوقاية من الأمراض الشديدة أو الدخول إلى المستشفى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت.

طلبت الحكومة البريطانية 20 مليون جرعة من اللقاح، لتعديل طلب سابق لـ 30 مليون، ومن المتوقع أن يكون متاحًا في المملكة المتحدة في نهاية هذا العام.

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إن موافقة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) على سلامة اللقاح كانت "أخبارًا مرحب بها للغاية"، حيث شجع "الجميع على تلقي لقاحاتهم".

أضاف مات هانكوك وزير الصحة البريطانى، إن ذلك كان بمثابة "دفعة إضافية" لبرنامج التطعيم الناجح في المملكة المتحدة.

أكد وزير الصحة: "نظرًا لأن جونسون هو لقاح يتمتع بجرعة واحدة، فإنه سيلعب دورًا مهمًا في الأشهر القادمة، حيث نضاعف جهودنا لتشجيع الجميع على الحصول على لقاحاتهم وربما البدء في برنامج تعزيز في وقت لاحق من هذا العام".

أضاف نديم الزهاوي، وزير اللقاحات، إن "لقاح جونسون سيكون سلاحًا آخر في ترسانتنا للتغلب على هذا الوباء".

قالت شركة جونسونJohnson & Johnson إن اللقاح يعمل ضد جميع أنواع متعددة من فيروس كورونا، في تجربة سريرية شملت أكثر من 40 ألف شخص، تبين أن مستوى الحماية من عدوى كورونا المتوسطة إلى الشديدة بلغ 72% في التجربة الأمريكية.

كانت 66 % في تجربة أمريكا اللاتينية، و57% في جنوب إفريقيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت فان لقاح جونسون هو رابع لقاح لفيروس كورونا متاحة للاستخدام في بريطانيا ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة العادية، مما يعني أنه يمكن استخدامه للتوزيع في أماكن مثل دور الرعاية.

قال جوناثان فان تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، في وقت سابق إن اللقاح يمكن استخدامه لمجموعات يصعب الوصول إليها من الناس، حيث لا يكون استدعائهم لجرعة ثانية ناجحًا دائمًا، ستقوم اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين الآن بفحص البيانات وتقديم التوجيه بشأن من يجب أن يحصل عليها.

يعد اللقاح أيضًا جزءًا من دراسة Cov-Boost في المملكة المتحدة، والتي تبحث في فعالية مجموعة من اللقاحات التي يمكن استخدامها كحقنة معززة في الخريف.