أسهل خلطة بخل التفاح لإزالة الكرش وتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - ان تركيبة خل التفاح تساعد على حرق الدهون المتكسدة خصوصا في منطقة البطن فهو بسرع عمليه الايض كما يساعد على التخلص من السموم وتصريف السوائل في الجسم وتسهيل الهضم وبالتالي التخلص من الكرش وتخسيس الوزن في آن.

اليك خلطة سهلة وسريعة لإزالة الكرش وتخسيس الوزن

المكونات

200 مل من الماء الفاتر .

مل من الماء الفاتر ملعقتين صغيرتين من خل التفاح العضوي .

ملعقة صغيرة من العسل (لا ينصح به للأشخاص المصابين بالسكري) .

عصير البرتقال دون سكر مضاف (اختياري) .

الطريقة

صبي الماء في الكأس . أضيفي إليه خل التفاح والعسل . لتخفيف طعم الخل يمكنك إضافة القليل من عصير البرتقال (اختياري) . اشربي هذا المشروب المنحف 3 مرات في اليوم قبل 30 دقيقة من كل وجبة .

نصائح من الجدات لازالة الكرش

مراقبة ما تأكلينه هو أفضل وسيلة للتنحيف. الأولوية لتناول الخضروات والفواكه على الوجبات .

مارسي النشاط الرياضي بانتظام .

إذا شعرت برغبة في تناول الطعام كلي التفاح أو الفواكه المجففة أو الجوز بدلا من الحلوى .

اشربي الكثير من الماء طوال النهار، بما في ذلك شاي الأعشاب (الشمر) والشاي الأخضر .

توقفي عن تناول البيرة والمشروبات الكحولية الأخرى .

لا ينصح بتناول خل التفاح للأشخاص الذين يعانون من فرط الحموضة أو التهاب المعدة .

انتبهي، حموضة خل التفاح قد تسبب مشاكل في الأسنان، لذا من الضروري شطف الفم بالماء بعد تناول خل التفاح .

أين يمكن إيجاد خل التفاح؟ يمكنك شراء خل التفاح العضوي من محلات سوبرماركت معينة أو محلات الأغذية العضوية أو على الإنترنت .

اطلبي نصيحة طبيبك قبل اتباع أي نظام غذائي .

انتبهي، لا تتجاوزي الجرعة الموصى بها، والأشخاص ذوي المعدة الحساسة أو الذين يعانون من قرحة المعدة عليهم تجنب تناول خل التفاح .

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