ازالة الكرش في أيام بوصفة الجريب فروت

بيروت - نادين محمد - يشتهر الجريب فروت بأنه يساعد بشكل فعال على إزالة الكرش وحرق الدهون. لكن ما لا يعلمه الكثير من الأشخاص هو أنه يمكن قشر هذه الفاكهة أن يشكل الحل الأفضل والأكثر سرعة لخسارة الوزن. ولهذا يجب استخدامه في تحضير وصفة سهلة جداً.



إذا كنت تحتاجين إلى حرق الدهون التي تتراكم لديك في مناطق البطن والردفين والذراعين مثلاً ننصحك باللجوء إلى وصفة قشر الغريب فروت.

ولتحضيرها تحتاجين إلى ثمرتين من الجريب فروت والقليل من العسل. كما عليك القيام بهذه الخطوات:

قشري ثمرتيّ الغريب فروت. قطعي القشر إلى شرحات بطول نصف سنتيمتر لكل منها. ضعي الشرحات في وعاء واغمريها بالماء واتركيها لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي قومي بتصفية القشور وأضيفي إليها الماء مجدداً واتركيها لمدة 4 ساعات.



صفّي القشور وضعيها على الميزان. وبعد معرفة الوزن ضعيها في وعاء معدني مع الوزن نفسه من الماء.

أتركي الخليط على نار هادئة إلى أن يجف الماء تماماً. وبعد أن تنضج القشور وتصبح طرية أتركيها تبرد لمدة ليلة كاملة.

يمكنك تناول القليل من قشور الغريب فروت مع العسل إذا شعرت بالجوع كبديل للحلويات. أما إذا كنت لا تحبينها استخدميها لتحضير خلاصة منحفة.

فإلى جانب خصائصها الحارقة للدهون، تعتبر هذه القشور مصدراً مهماً للفيتامين C والبوتاسيوم. وهي تساعد على تعزيز المناعة وعلى الحدّ من الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كذلك تحتوي على كمية كافية من الببتين الضروري لخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

وهي تساعد أيضاً على منع الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي وخصوصاً تلك التي تسببها الطفيليات المعوية.

ويمكن الجزء الأبيض من القشور تنظيف ذلك الجهاز والحدّ من انتفاخ الأمعاء، ويعني هذا أنها لا تعمل على حرق الدهون فقط بل تخلصك من الكرش أيضاً.