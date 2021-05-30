شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحيوانات الأليفة لها دور في العلاج النفسي للأطفال؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاوز تعالج طفلك وتعزز حالته النفسية هاتله حيوان أليف.. جملة نسمعها دائمًا من المحيطين بنا، فالغرض من العلاج بالحيوانات الأليفة هو مساعدة شخص ما على التعافي من مشكلة صحية أو اضطراب عقلي أو التعامل معه.

وحسب ما ذكره موقع healthline يعتمد العلاج بالحيوانات الأليفة على الرابطة الموجودة مسبقًا بين الإنسان والحيوان، حيث يمكن أن يساعد التعامل مع حيوان أليف ودود في العديد من المشكلات الجسدية والعقلية، ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ويمكنه أيضًا إطلاق الإندورفين الذي ينتج عنه تأثير مهدئ، و يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الألم وتقليل التوتر وتحسين حالتك النفسية العامة.

يمكن استخدام العلاج بالحيوانات الأليفة بعدة طرق مختلفةو تعد الأهداف المحددة جزءًا مهمًا من العلاج، وسيتم تسجيل تقدمك وتتبعه في جلسات منظمة.

يمكن أن تشمل أهداف برنامج علاج الحيوانات الأليفة ما يلي:

1:تحسين المهارات الحركية وحركة المفاصل.

2:تحسين الحركة المساعدة أو المستقلة.

3:زيادة التواصل اللفظي.

4:تطوير المهارات الاجتماعية.

5:زيادة الرغبة في الانضمام إلى الأنشطة.

6:تحسين التفاعل مع الآخرين.

7:تحفيز الرغبة في ممارسة الرياضة.

8:يجعلك أكثر سعادة، ويقلل من الاكتئاب، ويحسن نظرتك للحياة

9:تقليل الشعور بالوحدة والعزلة بمنحك رفيقًا.

10:يحد من الملل.

11:مساعدة الأطفال على تعلم مهارات التعاطف والتغذية.

الأشخاص الذين يساعدهم العلاج بالحيوانات الأليفة؟

يمكن أن يكون العلاج بالحيوانات الأليفة مفيدًا لبعض الحالات ومنها:

1:الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

2:المقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

3:من يعانون من قصور القلب المزمن.

4:قدامى المحاربين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

5:الأطفال الذين يخضعون لإجراءات جسدية أو أسنان.

6:ضحايا السكتة الدماغية والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الطبيعي لاستعادة المهارات الحركية.

7:الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية.