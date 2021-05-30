شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج إلى معرفته حول اختبار الكشف عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حالات فيروس كورونا مؤخرًا مع اختبار الآلاف من الأشخاص حالات إيجابية يوميًا، وقد انخفضت الأرقام لكن خطر الإصابة بفيروس كورونا لا يزال موجودًا إلى حد كبير وسط كل هذا، وهناك أخبار تفيد بأن الحالات لم يتم تقليصها ولكن تم تقليل الفحوصات، لكن ما هي الحقيقة وراء هذا؟، وهل جميع المعامل التي تجري اختبارات فيروس كورونا آمنة ودقيقة؟ هناك الكثير من الأسئلة التي تدور حول اختبارات فيروس كورونا، وهنا نتناول عن كل شيء عن اختبار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف تختار معمل اختبار يقدم نتائج دقيقة؟

هناك بعض النقاط التي يمكن أن تساعد الشخص في اختيار معمل اختبار حقيقي يوفر نتائج دقيقة:

- يجب أن تكون خبرة ومؤهلات أعضاء فريق العمل في مختبر التشخيص هي الأولوية عند اختيار معمل الاختبار.



معمل اختبار فيروس كورونا

-يجب أن يكون معمل الاختبار لديه الكفاءة في إجراء الاختبارات ومساعدة المريض في إدارة علاجه في المستقبل.

- ينصح باختيار معمل اختبار يمتلك اعتمادًا من هيئة معترف بها مثل ISO أو NABL، ستضمن التقارير الواردة من معامل الاختبار هذه بالتأكيد جودة الاختبارات ودقتها.

- يجب أن يكون لمختبرات الاختبار التي تستخدم أحدث التقنيات اليد العليا، ستساهم أحدث التقنيات مثل علم الأمراض الرقمي ومستشعرات النانو والتشخيص الجزيئي وما إلى ذلك بشكل كبير في دقة الاختبارات التي يجريها المختبر.

- هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها هي نظافة المختبر الخارجية وكذلك المباني الداخلية.

- أوقات التحول السريع، والتغطية التأمينية المقدمة للمرضى، والتركيز على العملاء للموظفين من شأنه أن يساعدك في فهم سياسات مختبر التشخيص المختار.

ما هي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها معامل الاختبار لضمان نتائج صحيحة بنسبة 100٪؟